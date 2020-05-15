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老拗人加班還深夜談工作 男抱怨：遇上沒同理心主管怎麼辦？

聯合新聞網 / 聯經出版
圖片來源／ingimage
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面對欠缺同理心的人，該怎麼辦？

俊基從名校畢業後順利找到好工作，才高興不到幾天，沒想到進了公司後，身為上司的洪組長成天找他麻煩，讓他日日坐立難安。他不知道為什麼洪組長要針對他，如果自己像另一位脾氣暴躁到離婚的同事也就算了，至少那位同事知道自己脾氣差，每當他發飆時，大家就知道要忍著點，但洪組長不同，他不生氣，卻總是講一些沒道理的話，像是：「你又沒有女朋友，星期天能去哪裡玩？來加班吧！我也會來加班，怎麼樣？公平吧？跟我一起趕工沒做完的工作。」

洪組長還常常在深夜或凌晨用通訊軟體交代工作，或者要下屬幫他辦私事。他欠缺同理心也不懂得換位思考然而公司高層卻非常信任他，認為他很會做事，俊基因此更憤恨不平了。

「那樣就叫做會做事？而且居然還有人願意嫁給他！跟這種心理變態工作，我都快瘋了，更何況他老婆還要跟他朝夕相處！」

俊基進公司前還好好的，現在已經到了瀕臨憂鬱症的地步。他懷疑問題是不是出於自己的個性太濫好人，於是決定接受諮商和檢測，才發現自己的狀態已經在憂鬱症邊緣。

所謂的心理變態是一種精神疾患，患者對他人的痛苦或憂愁毫無同理心，所以又被稱為「零同理心」（zero degrees of empathy）。成功人士中有較高的比例存在，根據英國某項調查指出，心理變態約占人口的一％，但大企業CEO中的患者卻高達三•五％，足足高了三•五倍。

洪組長雖然不是心理變態，但他確實缺乏同理心。於是我請俊基做自我表達訓練，不要在意別人怎麼看，只要盡可能表達出自己的感受與想法就好。大約過了一個月左右，他終於能對洪組長做出反擊。

某天，俊基的企劃案在公司會議上大獲好評，會後洪組長又開始節外生枝。「我說，你的消費趨勢分析的相關資料，好像不太可靠啊！」洪組長如此詢問。

俊基早已有備而來，他一本正經地説：「大家都說好，似乎只有您不認同。若您真的認為不可靠，不如您自己來做做看吧？」

他總算出了一口氣，痛快得不得了，恨不得把洪組長當時的表情拍下來給我看。當晚難得一夜好眠，從那次之後他還做了幾次刻意的回擊。

善良有底線，偶爾也該適時回擊

面對欠缺同理心的人，我們必須更強烈地表達自己的感受讓他們接收。即使他們不一定能理解，但至少接收到了，就能提醒自己不要再犯。

過不了多久，小心眼的洪組長像換個人似的性情大變，開始對俊基察言觀色，不過出一張嘴的個性還是老樣子。

職場上有時候會因為被缺乏同理心的人出言不遜而受傷，這些人不懂得理解對方的感受，也欠缺換位思考的能力，讓周遭的人特別累。但是，通常他們並沒有惡意。

「這件事這麼簡單，隨便做不就好了？」你可以觀察他們的表達方式，他們說出這種話卻不覺得怎麼樣，因為他們沒有考慮到別人的心情。

其實心理變態並非一點同情心都沒有，只是要他們啟動同理心是一件很費力費神的事情，就像對名畫沒興趣也沒天分的人，你要他花幾小時去看畫，他絕對叫苦連天。如果不是嚴重到要治療的心理變態，那些使我們痛苦的上司、同事、下屬通常都有同理心，只是需要你稍微大力刺激他們的「共感腦」而已。

為了保護自己，要懂得踩煞車，你可以這麼說：

「組長，您這樣說，讓身為下屬的我覺得很委屈。」
「課長，你說的很有道理，但也要顧及別人的心情。」
「主任，就算他是新人，也不該這麼嚴厲教訓他。」

不用擔心說話太直，因為他們受到的打擊比你想像的還小。

總而言之，你一點一點累積的勇氣，將能發揮改善彼此相處方式的力量，讓對方變得更善解人意。

沒有任何關係，值得你受傷

到哪裡都會遇到壞人，有天生壞心腸的、心術不正的、缺乏同理心傷人而不自知的……最壞的就是對所有人都好，卻唯獨對你不好的。如果只是私交，最好盡快遠離這個人，因為除了心理治療師之外，沒人能改變這樣的個性。若真能改，他們的父母或另一半早就做到了。

《我也不想一直當好人》書封。圖／聯經出版
《我也不想一直當好人》書封。圖／聯經出版
比較有問題的是職場上的交情，這個時候可以採取俊基的做法，鼓起勇氣表達自己的看法，為自己建立一座堅固的防護罩。不要放棄告訴對方你的不滿和心情，你不需要太過委屈自己，因為他一定聽過其他人這樣説，所以你的直言不諱頂多只會讓他覺得「以後我要更謹言慎行」而已。就算他對你懷恨在心，你們之間也不會演變成最壞的局面。

要在複雜的人際關係中找到平衡點、保護自己不受傷害，就要懂得在壞人阻撓你時，鼓起勇氣站出來捍衛自己。逃不了的時候就去面對它，就算最後你只能憤恨不平地離去，在該對抗時就該去試看看。人生在世很多事情說不準，說不定會出現如同李舜臣將軍帶領的鳴梁海戰般地逆轉勝。

重點是，你要保護好自己的心，如果心受傷了，連帶影響工作、愛情、關係，最吃虧的就是自己。因此，在險惡的人際關係世界裡，最優先要考量的就是「別讓自己受傷」。

（本文出自《我也不想一直當好人》，聯經出版，未經同意禁止轉載。）

憂鬱症 加班 職場

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