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民間企業比不上公務員？ 網友揭「2大優勢」絕對勝出

聯合新聞網 / 綜合報導
網友好奇詢問「民間企業和公務人員比起來有優點嗎」，貼文一出立刻掀起熱議。示意圖／ingimage
網友好奇詢問「民間企業和公務人員比起來有優點嗎」，貼文一出立刻掀起熱議。示意圖／ingimage

公務員被視作鐵飯碗工作，薪水穩定是不少人的求職第一選擇，但有網友好奇詢問「民間企業和公務人員比起來有優點嗎」，問題一出立刻掀起熱議，釣出眾人狂指兩大優勢直呼「公務員比不上」。

原PO在PTT發文提及，很多人都想考公務人員或者國營企業，因其工作穩定加上福利優渥，自己本身也嚮往這行業，但客觀討論「民間企業和公務人員比起來真的沒有優點嗎？如果有的話會是哪些？」

文章上線後，網友指出「升遷速度快」、「加薪幅度大」這兩點為勝出關鍵，「公務員薪水沒有成長空間」、「企業有獎金和分紅，加上底薪就比公務員高」、「民間企業可以兼差」、「私人企業辭職跳槽機會多，也來去自如」、「企業上班表現優良升遷速度快，公務員要升遷很難」、「公務員沒什麼好當的，除了不易失業其它全輸」。

不過也有人提出不同看法，「各有優缺，端看個人職涯規劃而定」、「說真的你去業界能提升薪水，但不是每個人都能升上去，中年後還要擔心被裁掉才痛苦」、「公務員不是要考試嗎？你們覺得考過門檻，待遇會比私人企業低？」、「超級羨慕公務人員的福利」。

公務員 薪水 PTT

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