男因疫情被砍班 改行美食外送馬上賺回來：生意超好

受到新冠肺炎疫情影響，許多服務業的生意都不如以往，但也有一些行業不但不受疫情影響，甚至還因此得利。近日有網友在PTT上PO文表示，做服務業的男友被大砍班，收入少很多，只好轉行當起食物外送員，收入竟補回來了！原po還透露，手搖飲的生意最好，「很常爆單」。

原PO表示，「男友是做服務業，原本就已經蠻辛苦的，受到疫情影響，減班減到收入少很多！4月開始去跑熊貓外送了……雖然收入是有補回來啦！因為大家不太敢出門，叫外送的人變好多。」原PO還透露尤其是手搖飲很常爆單。

但原PO也承認這工作並不輕鬆「我看他才跑幾周，整個人感覺就好累啊……」希望買點營養食品幫男友補一下，因此才上PTT詢問網友意見。最後擔心男友身體健康的原PO也呼籲，「建議大家叫熊貓外送，可以選『無接觸送餐服務』，保護自己也保護他人啊！」

見此文，網友紛紛大讚原po男友上進「推，老實肯幹的男人」、「發現薪水變少馬上找到解決辦法的人很好啊，最煩的就是只會喊沒工作要補助的」、「覺得男友很有責任感，應該多體貼他就是最大的鼓勵」。

也有許多網友表示，「最近吳伯易（Uber eat）跟富胖達（foodpanda）生意好像挺好的」、「最近外送生意真的很好哈哈，朋友跑外送超有感」。還有網友提醒「請他不要跑太久，跑到後面精神不好很危險」，並建議原po可以給男友準備「防曬袖套手套、太陽眼鏡、登山水袋、止汗頭帶、涼感車衣」，在夏天非常實用。