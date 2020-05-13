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WHO：新冠病毒可能永遠不會消失 像愛滋病毒一樣流行

疫情影響新鮮人「凍薪」 近4成企業調整徵才計畫

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

人力銀行調查，新冠肺炎疫情對新鮮人薪資產生影響，過去曾連續七年新鮮人給薪都呈現正成長，今年比起2018年，竟然減0.43%，大學畢業的新鮮人更慘，薪資下修0.69%。此外有近4成企業因為疫情調整徵才計畫，其中過半選擇延後徵才。

1111人力銀行調查指出，今年有28萬大專應屆畢業生投入就業市場，但統計企業對整體新鮮人的平均給薪為2萬8106元，比上次統計的2018年少了0.43%，其中大學新鮮人受到的影響最大，薪資為2萬7854元，下修了0.69%。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，新冠肺炎對經濟造成的影響，從企業無薪假人數也可以看出端倪，根據勞動部最新公布的數字發現，跟前一週相比，無薪假企業家數暴增125家，總計1047家，人數1萬9千人。

這也連帶影響到就業人數與勞工的薪資成長，主計處最新公布的3月份的經常性薪資4萬2309元，較2月份減少了0.01%，39年來首度出現負成長，薪資成長微幅倒退，自然也拉低企業願意給付給新鮮人的平均薪資。

何啟聖分析，根據調查，碩士學歷的平均給薪受到的影響最小，不但沒有降低，反而小幅成長3.06%，主要的原因在於會進用碩士學歷的企業多是規模較大、體質較佳的企業，在人才進用與敘薪有一定的標準，比較不會因為短期的景氣波動影響給薪，因此碩士學歷的平均薪資相對穩健。

據調查，有38.3%的企業因疫情調整徵才計畫，其中，有68.5%選擇延後徵才計畫、52.9%另闢徵才管道、45.8%減少徵才人數，也有21.6%拉長徵才時程。何啟聖表示，受到疫情的影響，每年3到5月登場的實體校園徵才博覽會紛紛取消，不少大型企業為了徵才，改採線上招募。

同時，畢業季即將到來，仍然有近6成的受訪企業表示願意進用新鮮人。何啟聖表示，由於新冠肺炎對部分產業造成衝擊，造成整體職缺數減少，根據1111人力銀行的資料庫顯示，目前42.6萬筆工作機會中，有近25萬筆職缺對工作經驗不設限，包括業務銷售、房仲保險、行政助理，有計畫投入職場歷練的年輕族群，不必過度悲觀。

薪資 新鮮人 新冠肺炎

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