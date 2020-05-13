保障青少年職安 修法加強勞檢就輔

針對新移民二代青少年在就職時遭虐案件頻傳，跨黨派立委吳玉琴、賴香伶、王婉諭、林昶佐及民團13日疾呼，政府應跨部會關注並建立職安平台，加強青少年勞動教育，針對違法勞方加重裁罰，及補足勞檢及就業輔導專員，不讓職場青少年成為社會安全網漏洞。

2018年桃園一名未滿16歲的台印混血中輟少年，經仲介到工程行工作卻遭虐打身亡；日前彰化也發生台越新移民二代17歲中離少年，休學後透過人力仲介找到鐵工工作，不幸遭到雇主囚禁虐待長達3個月，消息傳出引發社會關注。

勞基法要照顧青少年

「政府提供的合法管道能不能幫助到職場青少年？」台灣少年權益福利促進聯盟秘書長葉大華表示，這些囚虐事件不是個案，應該反推政策面到底怎麼了為什麼他們會去人力仲介找工作？《勞基法》的主體是成年勞工，對未成年勞工的規範並不完備，中輟青少年需要就業輔導專員，需要政府成立跨部會平台落實。

民進黨黨立委吳玉琴質疑，橋下有許多臨時工媒合，為何正常的就業服務站沒有發揮功能？《勞基法》規定未滿15歲不得工作，勞動單位有沒有追查？且吹哨者機制至今一直缺乏，讓違法的人躲在暗處，本會期將提出公益揭弊者保護法草案。

跨部會保障青少年

「誰能扮演保護青少年角色，建立信任關係？就是NGO。」民眾黨立委賴香伶說，首先是跟民間力量結合，例如台少盟跟地方中心就能建立保護網，跟學校則能建立第二道保護網，切割勞動或教育單位，這個問題就沒有解方。

無黨籍立委林昶佐表示，青少年最有可能落入高風險工作環境，也最可能沒有勞動安全意識，且沒有得到保障，應該要有勞動教育促進法，讓青少年從還沒開始工作，就知道可能面對的狀況及應有的權利。

「青少年在職場輕則被扣薪水、超時工作，重則被霸凌、虐待。」時代力量立委王婉諭強調，國中中輟生有超過3,000人以上，要如何支持他們的未來發展？他們很多必須要養活自己或家庭，或對讀書沒有興趣而投入就業管道，應該更積極處理中輟生的工作需求。

民眾黨立委賴香伶（左上）說，「誰能扮演保護青少年角色，建立信任關係？就是NGO。」（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

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