青少年遭職場霸凌致死 環團：弱勢青年淪為危勞困境

立委吳玉琴與多個社福團體上午舉行「社安網照不到的角落誰來關心？」記者會，社會安全網照不到的弱勢青年淪為危勞困境，呼籲行政院責成勞動部重啟跨部會的青少年職場權益與安全政策平台，正視青少年勞動者勞動權益，提出學生、勞工、弱勢就業者多重身分的整合配套政策。

2018年桃園一名15歲台印混血中輟生，透過人力仲介到工程行工作，遭同事暴力虐打至死；日前彰化也發生一起台越新移民二代17歲中離少年遭雇主囚禁，嚴重虐待三個月才獲救事件。立委吳玉琴指出，這兩起事件提醒社會，還有多少暴露於高風險的少年處在社會邊緣被忽略。官方統計全台15至19歲以下勞工約11.2萬人；台少盟調查約2萬名學生在16歲就有第一份工作，政府不能再忽略未成年勞動權益保障的需求。

台少盟針對18歲以下進修部學生進行調查，15歲童工約有11％進入工地營造業就業，比例高於16至18歲。調查顯示少年經濟需求找工作時，因求職管道與技能不足、偏鄉地區選擇少等因素，造成年紀越小越容易落入高風險職場。進一步比對主計總處與台少盟調查，18歲以下青少年約六成透過既有人際網路找工作，僅2%曾運用政府的求職管道；但調查也顯示七成希望政府能提供合法工作，顯示就業媒合明顯供需失衡。

社福團體要求行政院社會安全網、衛福部重大兒童及少年虐待事件防治小組的相關機制，應擴大將青少年職場遭遇霸凌、意外事故、重大職災事件或非法受雇現況的掌握納入監控範疇，進行追蹤管考；重啟跨部會的青少年職場權益與安全政策平台；要求勞動部對雇用或仲介18歲以下少年工作，至其遭遇霸凌等情事或非法受雇之業者或人力仲介公司，依法加重懲處。

勞動部職安署簡任技正劉約瑟表示，勞動部針對兒少職場安全保護，研商整體策略，分四個面向著手，包括加強勞動檢查，對象選列、檢查技巧提升、擴大規模與成效；與教育主管機關辦理教育訓練；優化宣導、輔導；同時將針對職場青少年會遇到的職場危害，展開跨部會機關合作。