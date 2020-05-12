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計程車司機真的這麼好賺？ 網曝月收十萬但須忍受「這2點」
在新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊下，各行各業皆受到不小的影響，計程車業者的載客量亦減少許多。一名網友就在社群論壇PTT上發文提及，昨（11）日搭乘計程車時，司機無奈地向他抱怨，疫情爆發前他一個月能有十萬元的收入，現在卻只剩下一半。儘管不知道成本比例，但這也讓他驚覺，原來計程車業者的收入如此之高。對此，部分網友就指出，雖然收入高，但計程車司機不僅工時長，工作內容也很單調無趣，恐不是人人都能接受。
這名網友在PTT上發文表示，「昨天坐小黃回家，他說疫情爆發前月收十萬，現在大概剩下一半」。原Po也指出，該名司機一天平均開車10至12個小時，「不知道在台北開小黃這麼好賺，雖然我不知道成本要扣多少，但就算扣三萬也還有七萬」，認為這樣的薪資甚至比上班族、主管還高，讓他相當好奇，小黃司機的淨收入究竟有多少。
有其他網友就說到，自己曾問過計程車司機，若是從早上6點開到凌晨12點，「很拼的話，一個月有8～10萬」、「很多都是早上6、7點開始跑到下午4、5點，睡個覺之後，晚上再跑到12或1點……坐辦公室加班都比這個工時短」，認為計程車司機賺的「就是辛苦錢啊，花時間跟體力賺來的」。不過有人也指出，收入「十萬太少吧，年收都兩百萬左右」、「台北可以有十萬，但其他地方有難度」、「一個月隨便跑7、8萬吧」。
也有網友表示，「運輸業拋頭露面社會地位低……開車其實工作內容蠻單調無聊的」、「每天待在車子十二小時，坐到得痔瘡、賺個六七萬，這叫好賺？」
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