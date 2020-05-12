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中文系畢業之後可以做什麼？ 過來人曝高薪職業：沒大家想的那麼魯

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文提到，自己課堂上身邊的同學，幾乎都是來自國文系或華語系的，因此他就相當好奇的詢問廣大網友「中文系的畢業之後都在幹嘛啊？」示意圖／ingimage
一名網友PO文提到，自己課堂上身邊的同學，幾乎都是來自國文系或華語系的，因此他就相當好奇的詢問廣大網友「中文系的畢業之後都在幹嘛啊？」示意圖／ingimage

隨著畢業季的到來，不少大學畢業的社會新鮮人，會根據自己選擇就讀的科系，來決定自己的職業方向。對此，昨（11）日就有一名網友在PTTPO文提到，自己課堂上身邊的同學，幾乎都是來自國文系或華語系的，因此他就相當好奇的詢問廣大網友「中文系的畢業之後都在幹嘛啊？」

原PO在文中表示，自己這學期去上散文課，身邊的同學都是來自國文系或中文系，這就讓他感到非常好奇中文系畢業的人，是不是都只能當作家或老師這類的工作，並問道「中文系畢業後都在做哪樣的工作？」

PO文一出後，立刻引來網友熱議，並紛紛留言回應，「基本上中文系畢業沒有限制，因為哪裡都需要文字能力」、「編劇、遊戲企劃、活動企劃、華語文教師等都可以啊」、「中文系畢業其實出路很廣，基本上沒有限制」、「其實有很多中文系畢業後，都做跟自己本科系無關的工作」、「有同學是負責公司做文案的」、「去國外當華語文教師超賺」、「可以去做研究員，幫國中會考或高中學測、指考出國文題目，還蠻厲害的」、「認識的有當編劇跟舞蹈老師」。

不過也有網友指出，事實上滿多中文系畢業的人，會從事金融業等相關高薪工作，「我中文系畢業後轉領域唸研究所，大學同學們當老師、金融業MA、編輯等等薪水都蠻高的，其實沒有大家想的那麼魯」、「微軟的某工程部門 CVP（本量利分析），是台大中文系畢業的」、「在上市上櫃企業當ADM-HR（行政人資）給你參考」。

新鮮人 PTT 求職

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