月薪15萬、年終2個月！富二代徵人「收房租」鄉民瘋搶喊「爸」

工作只需要開著車到各個店家收取租金，會聊天、看每個房子需要修繕或需改進的地方，月薪15萬，你要做嗎？近期批踢踢名人富二代「金庸」發文徵台北市收租員工，工作內容只有「收租」一項，還會提供工作用的汽車，每月薪水高達15萬，做滿一年發年終2個月，優越條件讓網友爭相吶喊：「爸！我在這啊！」

日前批踢踢名人「金庸」開出條件徵才，想找人幫忙收台北市的房租，要求「年紀25至35歲的男性、聊天要會看店家臉色、不菸不酒不吃檳榔無卡債、附良民證」，只要被選上就可享有月薪15萬、年終2個月的高薪。

此外，金庸也聲明收租地點僅台北市店面，會提供公用車，需每天繳回收到的租金，且溝通技巧要好，不能和租客起爭執。對於工作繁重程度則表示，「如果熟練，一天花不到3小時」。

該文一則出便收到鄉民踴躍回覆，表示「老大，你這職業爽到人人都想搶阿」、「乾爹還缺人嗎？我有良民證」、「大大我十萬就好，保證乖的跟狗一樣」、「不公平啦，我女的我想應徵」、「這薪資真的很有誠意，祝乾爹找到合適誠實可靠之人」。

不過由於金庸過去曾發過幾次炫富文，秀鈔票表示自己錢多到花不完，也因此引來了不少噓聲，「整天炫耀」、「還沒窮到要被好野人玩弄的地步」、「你都徵多少次了還沒徵到」、「可以去專版應徵人」。理性網友也提到，薪水開15萬請人去收房租，風險肯定也反映在薪水上面，建議想應徵的人還是冷靜三思！