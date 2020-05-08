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拚公職卻考上「屎缺」該去嗎？網秒猜「一職務」提中肯建議

聯合新聞網 / 綜合報導
示意圖。網友詢問，若辛苦考上公職，卻發現該職務是「屎缺」怎麼辦。 路透
示意圖。網友詢問，若辛苦考上公職，卻發現該職務是「屎缺」怎麼辦。 路透

現今因為新冠肺炎疫情關係，許多失業人口紛紛轉往尋找「安全感」較強的工作，像是公務員、銀行行員等。近期有網友以「如果考上的公職是『屎缺』還要去嗎」為題，上網詢求各方看法，雖然原PO沒有指名是哪個職務，網友還是一致秒猜「是土木工程吧！」

據原PO描述，公職的「屎缺」通常吃力不討好、付出與回報不成正比，甚至竟然還有「牢獄之災」，就算考上公職，這樣的職務還會想去嗎？雖然沒有明確列出是哪些職務，但網友一看到這些特點就立即回覆「你是說土木嗎」、「我也正想推土木」、「我也在猜是不是土木，我有認識的單位是挖排水的，也是很常要跑法院」、「今日土木，明日土城」、「秒想土木+1，出事準備掰」、「看看土木錄取率就知道了」，還有網友表示「沒背景，考土木的真的不知道在想什麼」。

土木工程的分發單位從營建署、公路局，到學校、鄉鎮公所都有，工作內容也相當龐雜，不過也因常見工程弊案或官商勾結，被視為高風險職缺。除了土木工程，也有網友認為「關務」和「動保獸醫」符合原PO條件，「我猜是關務，聽說一天要輪16小時的班，去年有兩個猝死」、「關務超屎，輪班滿臉爛痘還變胖，沒生活品質可言，每天被報關行嗆聲」、「推動保處獸醫，屎爆」。

該文也引出目前就陷在「屎缺」的公務員，表示「現在就有這種感覺，超努力考上，分發到超級偏鄉，做超屎業務懷疑人生」、「我女友朋友就是考上屎缺，不去，重考中」，還有網友誠心建議「屎缺不管公職私職都不會去，管他放在鐵飯碗金飯碗，屎終究還是坨屎」。不過也有過來人表示，雖然很多人都說土木工職黑，其實日常工作時就該注意處事眉角，此外也要守住自己的原則，錢別亂收、章別亂蓋。

公務員 高普考

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