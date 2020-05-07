一般人35歲年薪70萬會很困難嗎？網友點出殘酷真相

踏入職場社會後，除了環境與同事好壞為選擇公司的關鍵外，穩定的薪水漲幅更是不少人看重的關鍵要素，有網友就好奇說如果是一般行業或是一般職位的工作，這些職位做到35歲，收入年薪70萬會很困難嗎？引起許多網友討論。

網友在臉書八卦版以「一般人到35歲，年薪70會很困難嗎？」發文說，這邊先不算那種pr值很前面的行業職位，只問一般行業和一般職位就好，例如服務業的服務生、一般工廠的作業員，這些職位做到35歲，要年薪70萬會很困難嗎？

不少網友回應說「服務業除非你做幹部職，不然薪水是死的」、「很難」、「你第一年當收銀員，第十年當超級收銀員，你還是收銀」、「第一份就接近了，非專業的應該很難」、「你覺得服務生跟作業員會越做越值錢嗎？」、「社會金字塔不是你想往上爬就能往上的，僧多粥少，基層沒背景沒實力沒運氣的話，一輩子都是基層，存點錢拚創業吧，台灣需要實業家」。

根據勞動部職業別薪資資料顯示，107年基層技術工及勞力工的總薪資為29,294元、經常薪資為26,171元，這些職業包含了「清潔及家事工作人員(含建築清潔工、勞力工、理貨員、廢棄物收集工及回收資源分類工、廚房幫工(含速食烹調) 、抄表員及自動販賣機收款員、遊樂場所服務員、行李搬運工、收票員、引座員 、停車場管理工不等，經常薪資最低的為廚房幫工(含速食烹調)22,150元，最高則為抄表員及自動販賣機收款員39,756元。