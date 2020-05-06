25歲女工程師問38k要跳槽嗎？ 網友看條件狂勸：不要換

有位網頁程式工程師提到自己目前的薪資為3萬8，因上班的工時短加上同事好相處，所以沒有想換工作的念頭，但看著身邊的朋友薪水達4萬以上，才讓她有些猶豫是否要跳離舒適圈，不過多數網友都勸她別換直言，「工作氛圍好可遇不可求」。

一名25歲的女工程師在「Ptt WomenTalk板」發文表示，目前的工作將在今年9月滿3年，這份工作的工時不長，中間扣除午休2小時，實際上一整天的工作時間約三四個小時，雖然有難纏態度差的客戶，但因為公司同事相處氣氛好，所以她很少有跳槽的念頭。

不過眼看身邊同行的朋友薪水已達4萬甚至4萬6，讓薪資日前剛調成3萬8的她開始思考是否要跳離舒適圈到大公司挑戰，雖然近日老闆加薪水是要她學習自己負責一家客戶的專案，且老闆向她承諾9月份也會將調到4萬以上，又說「工作三年應該要讓員工至少加到50K才是合理的」，讓她有些猶豫「這樣是值得留下來的嗎」，因此詢問「25歲的女生薪水40k會算沒出息、沒有企圖心？」。

文章一出，多數網友紛紛勸原po，「這種條件千萬不要離職，我科技業同學都會想跳過去」、「工作氛圍好的公司可遇不可求啊」、「你的工作非常非常好了，認真說」，也有網友建議，「以妳的情況來分析，我會鼓勵妳先留下來好好做」、「感覺老闆同事很好，薪水高一點不一定有這樣的運氣，如果只多幾千元不會想換」。

但有網友則認為，「工程師年輕不多點經驗，除非公司很大不然中年失業會很無助」、「建議你追求更高的目標，你應該也不想這樣安逸下去」、「如果是工程師的話，跳槽是最好的」。