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藥師沒想像中的輕鬆！網曝「1差異」讓正常作息僅一線之隔

聯合新聞網 / 綜合報導
藥師在我國政府推出的口罩實名制中，扮演重要角色。記者趙容萱／攝影
藥師在我國政府推出的口罩實名制中，扮演重要角色。記者趙容萱／攝影

口罩實名制上路後，藥局成為民眾頻繁前往的場所，「藥師」的工作內容也引發關注。一名網友就在社群論壇PTT上發文提及，藥師的工作穩定、薪水也不少，認為除了在此次新冠肺炎COVID-19）疫情中販售口罩較為混亂之外，藥師與服務業相較之下也相對輕鬆，認為藥師為性價比很高的職業。然而，部分網友就認為藥師的薪水及社會地位不足，且藥師任職的場所更是一大關鍵。

該名網友在PTT上發文表示，藥師「工作內容輕鬆、錢不少、工作好找又穩定」，也不用像護士須照顧病患的日常生活，藥師工會又團結夠力，且「除了這次『口罩之亂』，之前也不太需要天天遇到刁民，工作性質並不像服務業」，直呼「cp值最高的職業是不是藥師？」

對此，有網友就表示，「我認識一個老藥師，有錢到買下一座島」、「自己開藥局很賺」、「怎麼我知道的開藥局的藥師房子都好幾間」；不過，也有網友認為，「（藥師）錢比醫生少、社會地位低、醫院也要輪班」、「藥師據說沒有比醫師好考到哪裡去，但薪水真的天差地遠」、「藥師常需要一人值班，其實心裡承受不小的壓力，很忙的時候也沒有半個人幫你」。

有內行網友就指出其中的關鍵差異，原來藥師任職的「場所」也會影響到工作內容與生活作息，「藥局的藥師的確是樓主講的，平常也沒什麼人排隊」、「藥局藥師才是最好的，北部薪較高6-8萬，藥師蠻輕鬆的，但就是要承擔風險」。但相較之下，醫院的藥師就不是那麼輕鬆，「醫院的藥師也是要輪夜班好嗎」、「不用輪三班？當醫院藥師是空氣？」、「醫院藥師就吃不飽餓不死而已，薪資所得差不多剛好是中間50%」。

新冠肺炎 COVID-19

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