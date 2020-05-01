疫情下失業者真的多嗎？ 眾人揭「2職業」最慘

受到疫情影響，許多行業紛紛裁員節省產本，卻也讓許多人因此失業或放無薪假。不過有網友好奇實際上受到影響的人真的多嗎，在PTT八卦版上發文，引起網友們熱烈討論，另外也點出「觀光業、餐飲業」是這波疫情下的兩大受害者。

網友4月29日在PTT八卦版發文，他好奇現在「真的因為景氣不好失業的人真的很多嗎？」這個問題引起網友熱議，正反兩派意見都有。一派人認為景氣真的很慘，「超多，多去路上走走會聽到有人在抱怨」、「我早上去超商買咖啡時聽到前面的中年歐吉桑抱怨說這波疫情害他沒工作可以做」、「多啊，家人開始放無薪假了」。

這派人也點出餐飲業、觀光業身受其害，「旅行社很多人失業啊」、「有些餐飲已經開始砍人力了」、「領隊和餐飲很慘，其他還好」、「多，服務業最慘。餐飲業倒一波」、「旅遊業應該是冰河期了」、「餐飲業要嘛失業要嘛過勞，超慘」。也有一名人資表示，最近明顯收到很多來自旅行社的求職者履歷，或許也是受到這波疫情影響。

不過也有人認為，除了這兩大職業外，失業的狀況其實不明顯，「目前週遭朋友沒有一個被裁員貨放無薪假的」、「身邊沒有人失業，得知很多失業訊息都來自新聞」、「看看股市，像有人失業嗎」、「還好吧！還是一堆缺沒人做」