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時力籲最低薪資入法 7天國假還勞工

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
時代力量28日舉辦黨團會議記者會，要求政府訂定「最低工資法」及修改勞檢法，以改善勞動環境。圖為立委陳椒華。（photo by 施凱文/台灣醒報）
時代力量28日舉辦黨團會議記者會，要求政府訂定「最低工資法」及修改勞檢法，以改善勞動環境。圖為立委陳椒華。（photo by 施凱文/台灣醒報）

「勞工休假及最低薪資應儘速調增並入法！」時代力量立委王婉諭、邱顯智及陳椒華28日舉辦「最低工資要立法國定假日應返還」記者會，呼籲政府改善勞工環境，儘速調高最低薪資至3萬且立法保障，並設立世界地球日及解嚴紀念日等具有歷史教育意義節日，將7天假還給勞工。

最低薪資應入法

時代力量28日於立法院黨團召開記者會，立委邱顯智表示，蔡英文總統曾承諾要訂定「最低工資法」及達成「最低薪資3萬元」的願景，而經「就業扶養比」指標等相關數據試算後，勞工最低薪資方案應為3萬1309元。他說：「在勞動節前夕呼籲政府儘速訂定法案，希望能在2024年初開始實施。」

而從2016年修改勞基法後，原有的7天國定假日即被取消，立委陳椒華表示，時代力量從2016年就主張要有國定假日法草案，並將7天假返還給勞工。她說：「不過我們的7天假日，是含轉型正義、歷史及教育意義的假。」包括世界地球日、解嚴紀念日原住民族正名紀念日等。

假期、勞檢須統一

陳椒華補充說：「台灣原有的12天國定假日跟世界各國相比非常偏低，增訂節日後共19天才跟世界有接軌的趨勢。」她強調，全國不分勞工、不分公務人員都應享有這些假期，「達成週休二日全國一致，勞工也應比照公務人員有一致的假期，才能真正落實縮減工時。」

立委王婉諭則認為，改善勞動環境應由中央統一進行勞基法修正，將勞檢權收歸中央，以免地方政府勞檢的標準不一。她舉例表示，超過半數教保員平均工時過高，有高薪低報的情況，她說：「我們也期待有勞動署成立，公佈違法事業單位裁罰次數及金額，以便落實公眾監督，讓勞工更清楚雇主提供的勞工環境。」

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時代力量 薪資 國定假日

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