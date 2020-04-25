手搖飲打工時薪僅90元 女指控遭老闆娘冷回：我們不一樣！

打工要多留意！一名女網友近期到一家手搖飲料店打工，結果做了8天後有原因辭職了，但拿到薪水卻是以時薪90一小時計算，而且原本的30小時被砍到剩18小時，聯繫老闆娘後得到的回應卻是「我們不一樣，我們是路邊攤」，讓網友相當傻眼，直呼「只能說自認倒楣嗎？」

女網友在臉書「爆料公社」發文說，第一次在店面打工，是一家手搖飲料店，剛進去試用期三天，期間沒有打卡，後來總共做了8天後，因為某些原因辭職了，後來等老闆娘通知領薪水，一等就是24天沒消息，越想越不對，聯絡了同事才知道早就發薪水了，於是女網友到了店裡領薪水，但才發現老闆娘只有算了有打卡的時數，原本應該是30小時只剩下18小時。

女網友到飲料店打工，老闆時薪卻用90元來算。 圖／爆料公社

女網友進一步跟老闆娘表示，朋友之前也做過，試用期沒過也有薪水，而正常來說，做一天也要有薪水，但老闆娘卻回應「現在改了，我們沒有！」更誇張的是，新資袋上面的時薪是「90元」，女網友不滿的說連夜市時薪至少也有100元，現在基本時薪已經是158元，老闆娘竟回「我們不一樣，我們是路邊攤」，女網友第一次遇到這種情況，瞬間傻眼到不知道講什麼拿著薪水就離開，之後就再也聯繫不上老闆娘，她直呼「只能自認倒楣了嗎？」

這篇文章也引起不少網友回應「勞工局檢舉吧！」、「不管是不是路邊攤，90塊是在騙小孩嗎」、「時薪90?，20年前的吧」、「不管有沒有試用期，你有工作就是要給錢」但也有人認為「報到之前都沒講好薪資嗎？」、「南部悲哀，老婆妹妹大學生去飲料店起薪90，過試用期才能在往上增加！」、「剛看到這條，請問一下，沒打卡的部分，你要如何證明你有工作？再者，為什麼你既然工作了，卻不打卡」。