快訊

敦睦艦隊染疫：在海軍手上層層瓦解的抗疫防線

揭開台灣醫護床人口比 原來我們禁不起社區大流行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不懂如何做簡報 請教菜鳥同事竟遭酸「公司蛀蟲」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友抱怨被菜鳥同事揶揄看不起，讓他氣得牙癢癢。 圖／ingimage
一名網友抱怨被菜鳥同事揶揄看不起，讓他氣得牙癢癢。 圖／ingimage

大多數人在職場上都會遇到刁難，但如果對方資歷是比自己菜的人，可能很難忍下這口氣。一名網友發文表示日前到別的部門支援，被主管要求做簡報，但這並非他擅長的工作，不過他還是不恥下問地請教熟悉簡報的年輕員工，沒想到不僅沒獲得協助，還遭到揶揄，讓他氣得痛罵「狗眼看人低」，打算進修加強自己能力來讓對方好看，文章也引來網友熱烈討論。

這名網友在《mobile 01》論壇寫道自己進貿易公司也已經2、3年以上了，主要是弄進出口的，比較常是跟客戶端對接。最近因為新冠肺炎的影響，公司縮減了不少人力，也因此上周被要求到別的部門支援。到另一個部門後，主管要他做簡報，雖然原PO有事先告知這不是他擅長的領域，但主管仍表示「盡力即可」。原PO說職場無貴賤之分，因此不管是誰他都願意虛心受教，於是便請教了這個部門裡簡報排版較強、剛進公司的年輕女員工，沒想到對方聽了竟輕蔑地笑說「以前學校沒做過簡報嗎？怎麼活下來的，拜託網路上一大堆，自己去看一下好嗎？」講完後便轉過身不再理會，讓原PO相當錯愕。

原PO被羞辱後愣在原地，不敢相信竟然有人這麼欠揍，而且還聽到這名女員工跟其他人說原PO是「蛀蟲」，讓他實在忍不下這口氣，於是拍了拍這名女員工肩膀撂下一句話說「以後別求我」。他事後回想起來還是相當氣憤，「現在的小孩都這麼嗆辣嗎？狗眼看人低也要有限度吧。我管妳以前做簡報多屌還是奧運PPT金牌，進公司對年資比你長的人這樣說話對嗎？」

為了不想再被看不起，原PO想找相關課程來進修，「我已經在期待她被我轟到離職的臉了」，不過貼文一出引來網友不同看法，「簡報就算弄到全台第一美、第一厲害、簡報界中的霸主…其實還是職員而已」、「雖然你同事說話過分，但你似乎完全不會做簡報這件事也有點讓人無言」、「職場沒有什麼老鳥菜鳥之分，能力強的才能活得下來，老鳥沒實力，終究會被淘汰的」、「為何她會待在你公司，你可以自己看仔細啊！是她的位子舒適，還是你坐得起她的位子？要開除別人前，先想想別人的能力和自己的能力到哪」、「拿年資壓人…現代社會不吃你這套啦，努力學習跟上時代潮流才是真的」。

還有好心的網友給予原PO貼心的建議「通常遇到不擅長的領域，最好先自己查找資料，因為網上一堆神人指點，絕對比半桶水的同事強」、「如果樓主下班時間正常，社區大學有OFFICE課程教WORD啦、PPT啦也去自我充值一下」、「先做好一份自己覺得OK的再去請教他們會比較好教，不然什麼都沒有，招來白眼是剛好」、「你應該加強簡單的基本電腦運用功夫，以後還是會使用得到」、「網路上有很多的PPT模板，下載幾個下來，填上你要的內容就可以」、「樓主如果有預算，可以去巨匠上PPT或是AI課程，如果沒這麼多預算，直接去抓模板吧」。

Mobile 01

相關新聞

不懂如何做簡報 請教菜鳥同事竟遭酸「公司蛀蟲」

大多數人在職場上都會遇到刁難，但如果對方資歷是比自己菜的人，可能很難忍下這口氣。一名網友發文表示日前到別的部門支援，被主管要求做簡報，但這並非他擅長的工作，不過他還是不恥下問地請教熟悉簡報的年輕員工，沒想到不僅沒獲得協助，還遭到揶揄，讓他氣得痛罵「狗眼看人低」，打算進修加強自己能力來讓對方好看，文章也引來網友熱烈討論。

防疫缺人手！醫療保健、社工服務業 徵才人數破紀錄

受新冠肺炎疫情影響，百業蕭條，但醫療器材、藥物及相關醫療人員的人力需求不降反升！勞動部勞動力發展署今指出，今年3月「醫療...

人力銀行職缺四年新低 高達六成想要應屆畢業生

據104人力銀行統計，截至4月，上架的全職工作機會創最近四年來新低，其中，註明「接受應屆畢業生」的工作機會超過六成。10...

後疫情時代這個行業恐雪崩式消失 公衛專業人才崛起

後疫情時代，那個職業會快速消失？那個職業會興起？104人力銀行指出，疫情如同雙面刃，加速旅遊產業當中「領隊」的沒落，但卻...

審查太嚴？8000多人申請安心即時上工 不合格率近5成

疫情重創產業，針對非典型勞動的部分工時勞工，勞動部推出「安心即時上工計畫」，提供公部門打工機會，但計畫上路一周以來，地方...

影/疫情當藉口？勞團控某食品廠資遣懷孕員工 卻再徵才

受新冠肺炎疫情衝擊，部分企業陸續實施減班、減薪，2020工鬥今早到勞動部陳情，指｢富豐國際食品公司｣ 趁疫情期間，以業務...

新北「好來工作」申請踴躍 175人明上工

新北推出「好來工作」以工代賑計畫，昨首日221人申請，175人將在明天上工，中央的「安心即時上工」推行一周有342人上工，新北的方案搶手程度比中央更多，社會局指出，推出方案就是要彌補中央的不足，協助新北市民度難關。

百年首見！女性升任台鐵電務分駐所主管

百年台鐵出現首位電務處分駐所女性主管。她是卅五歲的詹千嬅，元智大學電機工程學系畢業，二○○八年以鐵路特考電力工程員級第一名的成績考進台鐵，上月升任電務處電訊中心電訊分駐所主任。

幫身心障找工作 就服員：得靠機運

身心障礙者的就業路，原本就充滿困難與挑戰，疫情當頭，更是難上加難。輔導身障者就業無數的就業服務員李岱羽說，有個案餐飲工作被大砍班，只能勉為其難「度小月」；在人力銀行看到職缺，詢問業者也以「沒缺人」為由遭拒。她感嘆，身障者找工作不僅要看大環境，還得靠機運。

她轉職房仲第一個月領14萬 網勸退：不是每月都在過年

大學畢業季即將到來，但許多畢業生仍對未來求職感到困惑，加上新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，畢業生求職恐怕較以往來得困難。近期，有位網友發文分享，她說自己臺科大畢業已經快滿一年，過去平日在咖啡廳打工賺生活費，假日在台大資訊班學寫程式，不過上月因緣際會去當了房仲，結果第一個月順利售出一間房子，可領14萬多的月薪，令她相當震驚，而此文一出後，許多網友反而勸退原PO，並表示不是每月都在過年，完全看運氣吃飯。

勞動部安心上工資格限制多 新北市推好來上工計畫補救

勞動部安心上工計畫在新北市有許多人投保資格不符無法申請，新北市府改規畫「好來上工」計畫，下周一開放申請。市長侯友宜說，希...

名家看新冠肺炎／辛炳隆：安穩青年就業 別急上路

受新冠肺炎疫情衝擊，今年廿八萬多大專應屆畢業生，恐難找工作，陷入畢業即失業困境。勞動部研擬推動「安穩青年就業計畫」，雇主每聘一名大學應屆畢業生，每月發給一萬兩千元雇用獎助金，提高聘雇誘因，擬補助六萬個名額。台大國發所副教授辛炳隆認為，方案太早曝光恐讓原本有用人需求的企業，可能為此延後釋出職缺，且只補助單一族群，恐產生排擠效應。

熱門新聞

全聯6折開賣時段曝光 他搶下神級商品煞羨網友：超划算

不敵疫情！成立15年「貝克漢健身中心」宣告結束營業　網友傻眼不捨

62元滿滿一鍋！全聯超強蚵仔麵線 吃過的網友都說讚

發明N95口罩核心技術 蔡秉燚：寧救1億人、不要1億美金

口罩退燒？便利商店插卡預購實測速度超快

不只桃機慘！國內機場旅客「七天掛蛋」 有的已關航廈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。