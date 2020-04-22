不懂如何做簡報 請教菜鳥同事竟遭酸「公司蛀蟲」

大多數人在職場上都會遇到刁難，但如果對方資歷是比自己菜的人，可能很難忍下這口氣。一名網友發文表示日前到別的部門支援，被主管要求做簡報，但這並非他擅長的工作，不過他還是不恥下問地請教熟悉簡報的年輕員工，沒想到不僅沒獲得協助，還遭到揶揄，讓他氣得痛罵「狗眼看人低」，打算進修加強自己能力來讓對方好看，文章也引來網友熱烈討論。

這名網友在《mobile 01》論壇寫道自己進貿易公司也已經2、3年以上了，主要是弄進出口的，比較常是跟客戶端對接。最近因為新冠肺炎的影響，公司縮減了不少人力，也因此上周被要求到別的部門支援。到另一個部門後，主管要他做簡報，雖然原PO有事先告知這不是他擅長的領域，但主管仍表示「盡力即可」。原PO說職場無貴賤之分，因此不管是誰他都願意虛心受教，於是便請教了這個部門裡簡報排版較強、剛進公司的年輕女員工，沒想到對方聽了竟輕蔑地笑說「以前學校沒做過簡報嗎？怎麼活下來的，拜託網路上一大堆，自己去看一下好嗎？」講完後便轉過身不再理會，讓原PO相當錯愕。

原PO被羞辱後愣在原地，不敢相信竟然有人這麼欠揍，而且還聽到這名女員工跟其他人說原PO是「蛀蟲」，讓他實在忍不下這口氣，於是拍了拍這名女員工肩膀撂下一句話說「以後別求我」。他事後回想起來還是相當氣憤，「現在的小孩都這麼嗆辣嗎？狗眼看人低也要有限度吧。我管妳以前做簡報多屌還是奧運PPT金牌，進公司對年資比你長的人這樣說話對嗎？」

為了不想再被看不起，原PO想找相關課程來進修，「我已經在期待她被我轟到離職的臉了」，不過貼文一出引來網友不同看法，「簡報就算弄到全台第一美、第一厲害、簡報界中的霸主…其實還是職員而已」、「雖然你同事說話過分，但你似乎完全不會做簡報這件事也有點讓人無言」、「職場沒有什麼老鳥菜鳥之分，能力強的才能活得下來，老鳥沒實力，終究會被淘汰的」、「為何她會待在你公司，你可以自己看仔細啊！是她的位子舒適，還是你坐得起她的位子？要開除別人前，先想想別人的能力和自己的能力到哪」、「拿年資壓人…現代社會不吃你這套啦，努力學習跟上時代潮流才是真的」。

還有好心的網友給予原PO貼心的建議「通常遇到不擅長的領域，最好先自己查找資料，因為網上一堆神人指點，絕對比半桶水的同事強」、「如果樓主下班時間正常，社區大學有OFFICE課程教WORD啦、PPT啦也去自我充值一下」、「先做好一份自己覺得OK的再去請教他們會比較好教，不然什麼都沒有，招來白眼是剛好」、「你應該加強簡單的基本電腦運用功夫，以後還是會使用得到」、「網路上有很多的PPT模板，下載幾個下來，填上你要的內容就可以」、「樓主如果有預算，可以去巨匠上PPT或是AI課程，如果沒這麼多預算，直接去抓模板吧」。