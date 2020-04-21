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審查太嚴？8000多人申請安心即時上工 不合格率近5成

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
安心即時上工計畫上路一周來，新北市府頻喊放放寬申請資格門檻。圖／新北就服處提供
安心即時上工計畫上路一周來，新北市府頻喊放放寬申請資格門檻。圖／新北就服處提供

疫情重創產業，針對非典型勞動的部分工時勞工，勞動部推出「安心即時上工計畫」，提供公部門打工機會，但計畫上路一周以來，地方政府陸續反映資格太嚴，導致申請淘汰率近5成，勞動部官員表示，目前仍在蒐集意見，將滾動式檢討，不排除下修門檻。

勞動部上周一啟動「安心即時上工計畫」，提供地方政府、中央部會1萬個職缺，工作內容包括文書整理、環境清潔整理及防疫相關工作等，民眾只要在申請登記當日前6個月內，勞保或就保年資合計滿2個月以上，且最近一次月投保薪資在2萬3800元（含）以下者，經審核符合資格後，就能由各地政府安排面試並錄取上工，時薪158元，每月最高工時80小時，等於每月可賺1萬2640元。

根據勞動部統計，截至今天有8494人申請，只有4777人審查資格過關，目前已有548人上工。換言之，審核合格率約5成6。

因計畫實施以來，新北市、宜蘭縣陸續反映門檻標準過嚴，導致申請者不合格率超過5成，頻向中央喊話放寬。

對此，勞動部勞動力發展署長施貞仰表示，計畫才剛上路一周，目前仍在蒐集地方政府遇到的問題，勞動部將採滾動式修正檢討。

施貞仰指出，地方回報的狀況大多是有些沒有投保紀錄的人也想申請上工，其中包含一些長期失業者，施貞仰強調，「安心即時上工計畫」當初鎖定是非典型的部分工時勞工，由於未投保勞保較難認定是否有工作事實，需要再進一步蒐集地方意見，再做檢討。

勞動力發展署勞動力發展創新中心專委鄧伃珊補充，先前曾統計過部分工時勞工平均每周上工17.9小時，因此初略抓以一周上工20小時、每月可達80小時計算，她指出，若部分工時勞工每次上工8小時，一個月至少會有10天投保紀錄，若拉長時間至6個月來看，至少會有60天的投保紀錄，因此才設定需累計投保2個月的門檻。

勞動部 工時

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