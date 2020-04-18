她轉職房仲第一個月領14萬 網勸退：不是每月都在過年

大學畢業季即將到來，但許多畢業生仍對未來求職感到困惑，加上新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，畢業生求職恐怕較以往來得困難。近期，有位網友發文分享，她說自己臺科大畢業已經快滿一年，過去平日在咖啡廳打工賺生活費，假日在台大資訊班學寫程式，不過上月因緣際會去當了房仲，結果第一個月順利售出一間房子，可領14萬多的月薪，令她相當震驚，而此文一出後，許多網友反而勸退原PO，並表示不是每月都在過年，完全看運氣吃飯。

原PO昨日（17日）在「Dcard」發文，表示自己從臺科大畢業已經快滿一年，但去年畢業後不知道要做什麼，只好先到住家附近的咖啡店打工賺生活費，但因為看到朋友畢業後當工程師月薪有6萬多，所以決定花半年轉職，報名台大資訊班的假日課程，原PO說自己平時住在家中不用房租，工作的地方也有提供午餐，因此每個月扣掉上課費用仍可以存1萬多元。

但她發現寫程式不如自己想像中簡單，每天都掙扎著要不要放棄，直到媽媽的朋友向她提到了房仲的工作，原PO說「回家後我上網爬了很多文，發現房仲賣得好的年薪破百年輕人蠻多的 (也可能是有成功的才敢發上網) ，我就跟我媽媽說這件事，想說去試看看」，後來她便離職去當了房仲。

結果上星期突然有阿姨約原PO看房，並決定在這星期下單買房，而這也令她相當意外，原PO說到「我只覺得我在作夢嗎，我就問店長，這樣我可以賺到獎金嗎，帶阿姨看的房子是新莊鴻x寶那820萬的房子，給我們報酬是5%大概40萬，我們獎金是30%，所以我竟然可以領12萬，12萬欸，加底薪2.4萬，我這個月可以領14.4萬，好扯」，而原PO也直呼「自己真的很幸運」，最後她也向大家建議「如果跟我一樣不知道做甚麼可以試看看當房仲（不知道工程師看到會不會傻眼XD）加油」。

而貼文一出後，網友皆紛紛表示「後面11個月，一棟也賣不出去」、「等你下個月領24k就會來問要不要離職了」、「不會每月都在過年的」、「14萬，大概是我4個月的薪水」、「工程師想哭」、「不錯不錯，希望你繼續保持，業務就是有起有落，不過相信有實力的人」、「這就有點像看天氣吃飯吧」、「三年不開張，開張吃三年 妳在慢慢體會」、「你有可能第一個月14萬，但今年年薪30萬而已啊，房仲沒人在看月薪吧，畢竟不是每個月都有成交」。