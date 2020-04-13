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勞部啟動安心上工計畫 藝創工會:無法照顧經濟最困難者

聯合報 / 記者陳宛茜/台北即時報導
勞動部勞動力發展署副署長施貞仰解釋安心即時上工計畫。記者陳宛茜/攝影
勞動部勞動力發展署副署長施貞仰解釋安心即時上工計畫。記者陳宛茜/攝影

新冠肺炎延燒，為協助受疫情影響收入減少的部分工時勞工及非典型勞動者，勞動部今啟動「安心即時上工計畫」，第一波於全台釋出超過一萬個打工機會，每月最高可領一12640元，最長可領六個月，今有1462人申請此一計畫。

但台北市藝創工會秘書長謝毅弘指出，申請者需具勞保年資兩個月以上者，逾五成的藝文界非典勞工根本無力投保勞保，此一計畫無法照顧「經濟最困難的勞工」。

勞動部勞動力發展署副署長施貞仰表示，近來疫情衝擊國內就業市場，許多勞工因此縮減工時、減少工作機會。為減低影響，「安心即時上工計畫」於上路首日便提供逾萬個工作機會。這些機會遍布全台各地，工作項目包括文書整理、環境清潔整理及防疫工作。

勞動力發展署代理署長林三貴指出，此一計畫名額上限是六萬，仰賴地方政府的配合與媒合；如今公部門的防疫業務繁忙，可以提供勞工工作的機會。施貞仰表示，此一計畫鼓勵部分工時勞工及非典型勞動者到公部門打工，每小時按基本工資158元核給工作津貼，每月最高工作80小時。她期許地方政府及中央部會盡快安排民眾上工，希望能在申請後一個禮拜內上工。

此一計畫的申請資格為，勞工申請登記當日前六個月，具勞工保險或就業保險年資合計滿兩個月以上，且最近一次月投保薪資在23800元(含)以下者，經審核符合資格後，由各地政府機關安排面試並通知錄取上工。有需求的民眾可至全國各公立就業服務機構申請登記。

根據勞動部勞動力發展署統計，今天下午5點半前，全台計有1462人申請此一計畫。

謝毅弘指出，依據藝創工會去年的調查，逾五成藝文非典勞工未投保勞保。因為此類勞工平均月收入僅2萬，而勞保和健保加起來一個月要2千元，無力負擔。他指出，台灣有3百萬人未投保勞保，只能投保國民年金，這些人可能是「經濟最弱勢的勞工」，卻無法申請「安心即時上工計畫」。

施貞仰表示，此一計畫是針對被減工時的部分工時勞工，如在便利商店打工的店員，因此申請資格還是鎖定曾投保勞保者。

工時 勞動部

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