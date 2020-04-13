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勞工減班沒收入 政府釋萬打工缺

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
勞發署副署長施貞仰13日於記者會上表示，因應疫情勞工減班，政府提供文書整理或量額溫、環境消毒等職缺供民眾打工。（photo by 施凱文/台灣醒報）
勞發署副署長施貞仰13日於記者會上表示，因應疫情勞工減班，政府提供文書整理或量額溫、環境消毒等職缺供民眾打工。（photo by 施凱文/台灣醒報）

受疫情衝擊減班沒收入？民眾可申請到公部門打工！勞動部13日舉辦「安心即時上工計畫」記者說明會，勞發署副署長施貞仰表示，全台各地政府共釋出1萬個工作名額，包括文書整理或量額溫、環境消毒等工作，「只要投保薪資低於2萬3800元的民眾，都可到公部門打工。」

公部門可打工

針對受疫情影響勞工導致收入銳減，勞動部13日啟動「安心即時上工計畫」，由地方政府及中央部會提供公共服務的職缺，上路首日提供超過1萬個工作機會，勞力發展署副署長施貞仰表示：「有些職缺還在彙整中，最高會開出6萬個公部門時薪職缺。」

「安心即時上工計畫」職缺包括文書整理及防疫相關工作，例如於出入口幫民眾量額溫、辦公室協助收發文、環境消毒及公共區域打掃等。施貞仰表示，「歡迎部份工時勞工及非典型勞動者到公部門打工。」每小時則按基本工資158元核給津貼，每月最高工時80小時，以補助6個月為限。

在地勞工助政府

施貞仰說：「像是便利商店、速食店打工者，減損20小時的工時就會影響到薪資收入，公部門最近工作量多，剛好把在地勞工需求納入。」只要投保薪資低於2萬3800元，任何人都可以申請，「申請完成時間希望是在一個禮拜內，已經拜託地方政府儘快處理。」她補充。

常務次長林三則貴則指出，由地方政府及中央部會提供符合公共利益的計時工作，目前以台南市的1155人需求最多，其次是高雄市的1073人、花蓮縣的1005人及台中市的800個職缺。他說：「即日起民眾可向居家附近的就業服務機構申請登記，或上台灣就業通網站了解。」

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打工 投保薪資

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