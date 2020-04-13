青年就業補助名額少 立委籲增設保障

「每年畢業生有20幾萬，青年就業只保障6萬人，補助根本不夠！」國民黨立委萬美玲13日質詢時質疑，勞動部因應疫情推出的「青年穩定就業計畫」只保障6萬青年就業補助1年，但是每年畢業生有20幾萬人，名額根本不夠。民進黨立委黃國書也質疑，1年補助領完雇主可能就會解僱勞工。勞動部官員表示會檢討。

名額不夠、補助太少

萬美玲表示，勞動部目前因應疫情推出的「青年穩定就業計畫」，希望透過每人每月補助1萬2、為期1年的時間，讓雇主增加雇用剛畢業的大學生的意願，不過已經快要到6月畢業季了，卻還沒看到相關方案，勞動部什麼時候要推出細則？勞動部勞發署就業服務組組長陳世昌表示，會在5月底以前提出。

萬美玲說，雖然勞動部計畫的立意良善，但是以去年預計畢業的大學生（包含碩博士生）人數共有28萬人為例，6萬人的補助名額根本不夠，她質疑勞動部如何估計補助的數量。陳世昌則分析，6萬人是將繼續升學、出國等人扣除，再加上往年青年反應就業困年的比例約50%，經過這些評估後計算的結果。

但萬美玲認為，今年在疫情影響下，人數可能會更多，因此希望勞動部在方案提出前要再檢討，而且她也希望制訂至少3萬元的薪資門檻，保障青年權益。陳世昌也承諾，這次青年安穩就業計畫是第2波紓困，等到特別預算通過後會儘速執行，勞動部提出計畫前也會再通盤檢討。

增加青年就業保障

黃國書則提到，這次的補助計畫只有1年，如果沒有制定相關保障條款，雇主在補助時間到了以後，可能會解僱勞工，反而重蹈之前補貼基本薪資的覆轍，無法真正保障勞工就業權益，他呼籲勞動部要給青年更多保障以穩定就業環境。

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