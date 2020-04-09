少寫1條一個月經歷遭取消錄取 他哭：已北上租好屋怎麼辦？

到新公司求職，業主通常會仔細檢視求職者的學經歷，卻有人因少報一條經歷，被業主發現後取消錄取資格，讓苦主哭訴都已做好搬家、簽租約等各種準備，讓他相當措手不及。

一名網友在PTT發文，他從台南搬到台北，在北投找到一份工作，租屋處已簽好約，東西已搬上來，網路也牽好了。但公司從勞健保轉出單發現，他少寫一條不到一個月的工作經歷，以履歷不實取消他的錄取資格。這名網友哭訴跟父母借的錢和欠親戚的人情都還沒還，就要打包回府嗎？

網友認為這間公司太誇張：「1個月經歷根本不算是經歷，那間公司是瘋了嗎？」、「 一個月跟空白差不多」，不少人覺得公司應該只是找藉口，履歷少寫非主因：「有些公司因疫情延後或取消報到，會不會只是找理由取消錄取？」、「真正要你的 , 不會在乎這種小事」；也有人認為少寫是求職者自己不對，信用和誠實很重要；還有人建議房子都租了，可在同縣市再找其他工作。

根據1111人力銀行調查，因為疫情關係，造成民生消費活動停擺，包括旅遊業、餐飲業、百貨業苦等不到客人，連帶衝擊企業徵才意願。今年應屆畢業的新鮮人中，僅有63.7%畢業後要投入就業市場，比去年少9％，另有八成四畢業生預估平均要花4.2個月才能順利到職。