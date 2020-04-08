IC設計超賺為何大家仍想擠進台積電？ 內行人曝「關鍵點」

根據104人資學院去年公布的「2019~2020台灣地區薪資福利調查報告」，可以發現2019年薪最高前4名都被工程師包辦，而冠軍則是「數位IC設計工程師」，平均年薪可達118.6萬，成為許多人心中望塵莫及的夢幻職業。針對這點，有網友就提問，既然IC設計薪水工時都不輸台積電，「為何大家擠破頭還是想進台積電呢？」

究竟哪個產業是大黑馬，年薪可望突破百萬？在去年的《104人資學院》有了解答，由於5G行動通訊產業爆紅，企業對大數據、物聯網、人工智慧等人才的需求看漲，薪資也跟著水漲船高。從調查統計數據中可見，2019年薪總額最高的前4名皆為工程師，其中冠軍為「數位IC設計工程師」，平均年薪可達118.6萬，而律師則以101.8萬擠進第5名。

IC設計工程師也被許多網友推崇，有人指出「IC設計進去一般起薪6萬多，大公司有起薪到7~8萬或更多，平均待遇好，環境好、工時也沒比晶圓廠高，也不用常穿無塵衣進無塵室，薪水工時環境都不輸台積電，有更好的生活品質，假日還有時間出外。」但縱使IC設計普遍好，但為什麼大家都還是大力推台積電呢？

對此，網友們紛紛回應，「因為門檻相對低啊…」、「台積電多少人，IC設計多少人」、「僧多粥少，然後GG位子多永遠缺人，需求人力種類又比較廣」，有人則吐槽「IC設計怎麼會有低工時的錯覺？」、「IC設計會亂裁員」、「門檻高，不是電機資工，洗洗睡」、「台積3年兩百大家搶著內推」。

有過來人分享自身經驗，「之前有獵頭打來找台積的缺，口頭問了我一下現在的薪資水平跟我期待的價碼，我隨口開了300，他說沒問題，台積給得起，就知道為啥都推台積了。」由此可見台積電真的很敢給。