快訊

注意！明起開放寄口罩 全球111地不收台灣包裹

聽新聞
test
0:00 / 0:00

IC設計超賺為何大家仍想擠進台積電？ 內行人曝「關鍵點」

聯合新聞網 / 綜合報導
5G產業崛起，數位IC設計工程師也跟著身價暴漲。 圖／聯合報系資料照片
5G產業崛起，數位IC設計工程師也跟著身價暴漲。 圖／聯合報系資料照片

根據104人資學院去年公布的「2019~2020台灣地區薪資福利調查報告」，可以發現2019年薪最高前4名都被工程師包辦，而冠軍則是「數位IC設計工程師」，平均年薪可達118.6萬，成為許多人心中望塵莫及的夢幻職業。針對這點，有網友就提問，既然IC設計薪水工時都不輸台積電，「為何大家擠破頭還是想進台積電呢？」

究竟哪個產業是大黑馬，年薪可望突破百萬？在去年的《104人資學院》有了解答，由於5G行動通訊產業爆紅，企業對大數據、物聯網、人工智慧等人才的需求看漲，薪資也跟著水漲船高。從調查統計數據中可見，2019年薪總額最高的前4名皆為工程師，其中冠軍為「數位IC設計工程師」，平均年薪可達118.6萬，而律師則以101.8萬擠進第5名。

IC設計工程師也被許多網友推崇，有人指出「IC設計進去一般起薪6萬多，大公司有起薪到7~8萬或更多，平均待遇好，環境好、工時也沒比晶圓廠高，也不用常穿無塵衣進無塵室，薪水工時環境都不輸台積電，有更好的生活品質，假日還有時間出外。」但縱使IC設計普遍好，但為什麼大家都還是大力推台積電呢？

對此，網友們紛紛回應，「因為門檻相對低啊…」、「台積電多少人，IC設計多少人」、「僧多粥少，然後GG位子多永遠缺人，需求人力種類又比較廣」，有人則吐槽「IC設計怎麼會有低工時的錯覺？」、「IC設計會亂裁員」、「門檻高，不是電機資工，洗洗睡」、「台積3年兩百大家搶著內推」。

有過來人分享自身經驗，「之前有獵頭打來找台積的缺，口頭問了我一下現在的薪資水平跟我期待的價碼，我隨口開了300，他說沒問題，台積給得起，就知道為啥都推台積了。」由此可見台積電真的很敢給。

台積電

相關新聞

IC設計超賺為何大家仍想擠進台積電？ 內行人曝「關鍵點」

根據104人資學院去年公布的「2019~2020台灣地區薪資福利調查報告」，可以發現2019年薪最高前4名都被工程師包辦，而冠軍則是「數位IC設計工程師」，平均年薪可達118.6萬，成為許多人心中望塵莫及的夢幻職業。針對這點，有網友就提問，既然IC設計薪水工時都不輸台積電，「為何大家擠破頭還是想進台積電呢？」

科技業年薪沒150萬跳槽公職？工程師犀利揭「這點」打趴公務員

台灣科技業發達，相較於其他行業薪資、待遇都不差，因此理工科一向是熱門科系，但現在真的還是這麼好嗎？有網友就在ptt上發文，假如科技業沒有穩定年薪150萬，是否建議轉跳考公務員或是國營？但公務員基本一個月4、5萬真的能比得上科技業嗎？提問一出立刻引發熱烈討論。

中華優質旅遊發展協會人才培訓班開訓　林佳龍說很感動

因應新冠病毒疫情影響，旅行產業受到嚴重打擊，中華優質旅遊發展協會依據交通部觀光局協助重大疫情影響觀光相關產業轉型培訓實施...

一封來自1993年的信 證實27年前台灣起薪有32K

27年前台灣年輕人的起薪就有32K？一名網友在爆廢公社PO文表示，因為疫情嚴峻選擇在家整理文件，意外發現一張1993年收到的信。信中明文寫著一家公司願意用月薪3萬2聘請他，還配宿舍，讓他感慨，現在的年輕人真的是苦了點。

放無薪假衝擊生計 不少人到處找工作

疫情衝擊各行各業，失業人數攀升，餐飲、觀光業尤其慘烈，登記北市千人防疫就業的50歲朱小姐，原在飯店清潔工作一個月可賺入5、6萬元，豈料年後飯店住房率大幅減少，公司重整人事規劃，讓兼職工作者放無薪假，她說，為了生計只好另找工作，但疫情當前，各個飯店都苦哈哈，只希望今天北市府的工作面試能順利錄取。

北市千人防疫就業 才開放申請就爆滿

新冠肺炎衝擊，台北市失業人數較去年同期攀升45.74％，申請失業認定者更陡升56.28%。為此，北市府推出「千人防疫就業方案」，釋出1001個職缺，1日開放申請，才到2日凌晨就已經申請爆滿。昨開放北市七個就服處臨櫃辦理，部分用人單位也安排面試，截至昨日傍晚，共有600多人臨櫃申辦，部分民眾今日可順利上工。

新冠疫情嚴峻居家辦公到底爽不爽？ 網反應兩面倒

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續肆虐全球，國內許多企業為了降低群聚感染風險，紛紛要求員工在家上班，為的就是防止辦公室成為防疫破口。對此，今（6）日就有一名網友在PTT中PO文提到，他發現越來越多企業要求員工在家上班，對一些員工來說好處就是可以不用花通勤的車錢，於是他就好奇詢問廣大網友「居家辦公到底爽不爽啊？」

千人防疫就業登記首日！就服站湧排隊人潮

台北市「千人防疫就業方案」開放申請第一天，一早西門就業服務站便有民眾排隊等候，其中中高齡求職者佔多數，也不乏年輕面孔，過...

北市千人防疫就業 首波352職缺爆滿

新北市失業人數2月起增加1成多，近3天無薪假勞工數卻暴增1倍。市長侯友宜昨天表示，已計畫向中央爭取1千個職缺，提供每月80小時、最低時薪158元，聘用失業勞工協助防疫和行政事務，每月有1萬2640元可領；而北市日前推出「千人防疫就業方案」，首波釋出352個職缺，線上預約才開放2天，就已突破800人次，面試後最快4月7日上工，近日也將開放第二波線上預約。

工作恐難找 搶救應屆畢業生 勞動部將提供僱用獎金

新冠肺炎疫情蔓延，全球經濟大崩盤，考量過去金融海嘯時期青年失業率飆升，勞動部將推動「安穩青年就業方案」，協助應屆畢業生、...

「安心即時上工」 減班休息打工族最高月領1萬2640元

受新冠肺炎疫情衝擊，實施減班休息企業數、勞工暴增，截至3月底已經近8000人被迫放無薪假，勞動部下周將公告「安心即時上工...

聽到爸爸是外送員被朋友投同情眼光 網友反擊：很驕傲

在新冠肺炎(COVID-19)蔓延下，不少民眾為了保護自己也保護他人的安全，選擇待在家裡盡量不外出，食物的選擇也可能從以前的在外面吃飯，改為外帶或是使用外送平台，有一名網友表示自己的爸爸是熊貓外送員，但朋友聽到後卻感覺到他們目光跟語氣變得有點同情，他直呼「外送員又怎樣，我對於爸爸的工作感到驕傲！」

熱門新聞

一封來自1993年的信 證實27年前台灣起薪有32K

小琉球海龜遭遊客踩腳下罰不了？海巡：一個都別想跑！

冷一波！下周日大陸冷氣團襲台 這兩天最冷低溫探12度

9日起開放寄口罩 注意全球111地不收台灣包裹

除四大超商 第四波新增全聯和美廉社可領取口罩

憂連假疫情失控！她替孩子請假「自排課表」 網讚：好用心

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。