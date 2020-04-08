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科技業年薪沒150萬跳槽公職？工程師犀利揭「這點」打趴公務員

聯合新聞網 / 綜合報導
科技業、公務員是不少人的夢想工作，但哪一個福利、年薪較優呢？ 路透
科技業、公務員是不少人的夢想工作，但哪一個福利、年薪較優呢？ 路透

台灣科技業發達，相較於其他行業薪資、待遇都不差，因此理工科一向是熱門科系，但現在真的還是這麼好嗎？有網友就在ptt上發文，假如科技業沒有穩定年薪150萬，是否建議轉跳考公務員或是國營？但公務員基本一個月4、5萬真的能比得上科技業嗎？提問一出立刻引發熱烈討論。

工程師的高薪資在不少台灣人眼中是一份夢幻職業，不過隨著近年勞工意識抬頭，也讓工作單純、薪資穩定的公務員成為現下最炙手可熱的職業，有網友便發問「科技業沒有穩定年薪150萬，建議跳高考公務員或是國營，這是真的假的啊？我以為科技業年薪150萬就已經很高了，平均年薪150萬的半導體業也才30間」，所以說，難道進不去前30間科技業，就要跳公務員嗎？

有網友回應，「隨便哪家半導體新創外商都比150高」、「低估了，年薪沒有180萬就該跳了！」、「10年150，20年200，30年250，達不到可以去考鋼油電，中華電，不唬爛」、「國營、教師、高考這種起薪4.5萬沒錯，但這是起薪拉，會一直調，年資有到都會破百」、「重點不是你年收150萬，而是你150萬能做幾年不會被自願離職中年失業？」、「為什麼會以為業界越老一定錢越多」。

不過有人則分析，科技業薪資仍比公務員高，「我覺得可以客觀點想拉，不要看起薪，看你評估做十幾二十年40歲左右時，科技業你覺得可以破200就科技業，要是科技業只有1百多的話不如一開始就選國營、教師、高考（因為年資也很，要是40歲科技業還沒破百…），恩，40歲沒破百應該不能稱作科技業」。

考公職 科技業 PTT

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