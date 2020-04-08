一封來自1993年的信 證實27年前台灣起薪有32K

27年前台灣年輕人的起薪就有32K？一名網友在爆廢公社PO文表示，因為疫情嚴峻選擇在家整理文件，意外發現一張1993年收到的信。信中明文寫著一家公司願意用月薪3萬2聘請他，還配宿舍，讓他感慨，現在的年輕人真的是苦了點。

原PO表示，收到這封信的那個民國80年代，年輕人剛畢業的起薪就有3萬2千元，該封信寫著，因有一名職缺希望原PO加入工作行列，經三個月試用期後，待遇為3萬2千元，另於中秋、新曆及舊曆年會再有三次的「年間獎金」，此外還配有宿舍。

原PO後來並沒有選擇到這家公司，現在看到這封信，讓他「想起那個剛畢業，不用丟履歷，就有工作可以選，薪水也還可以的民國80年代。那時候，上班族只要想做，沒有找不到工作的。」

原PO並秀出一張以前公司的電話分機表，赫然出現星宇董事長張國煒的名字。他稱當年K董與他同年，同樣是公司裡的小員工，沒想到現在的張國煒，已是另開一張航空公司的董事長了。

原PO稱，也懷念年輕時用手寫郵寄的方式交筆友，其實年個年代都有美好的事。他也稱，因為疫情，讓他的資產和存收入大幅減少，但不需政府補助，覺得都還過得去。