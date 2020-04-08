快訊

評／立委報案優先受理？警方為民代量身訂做的「特權流程」

快篩15分即知！國衛院、國防醫學院開發新冠肺炎快篩雛形

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一封來自1993年的信 證實27年前台灣起薪有32K

聯合新聞網 / 綜合報導
圖擷自爆廢公社
圖擷自爆廢公社

27年前台灣年輕人的起薪就有32K？一名網友在爆廢公社PO文表示，因為疫情嚴峻選擇在家整理文件，意外發現一張1993年收到的信。信中明文寫著一家公司願意用月薪3萬2聘請他，還配宿舍，讓他感慨，現在的年輕人真的是苦了點

原PO表示，收到這封信的那個民國80年代，年輕人剛畢業的起薪就有3萬2千元，該封信寫著，因有一名職缺希望原PO加入工作行列，經三個月試用期後，待遇為3萬2千元，另於中秋、新曆及舊曆年會再有三次的「年間獎金」，此外還配有宿舍。

原PO後來並沒有選擇到這家公司，現在看到這封信，讓他「想起那個剛畢業，不用丟履歷，就有工作可以選，薪水也還可以的民國80年代。那時候，上班族只要想做，沒有找不到工作的。」

原PO並秀出一張以前公司的電話分機表，赫然出現星宇董事長張國煒的名字。他稱當年K董與他同年，同樣是公司裡的小員工，沒想到現在的張國煒，已是另開一張航空公司的董事長了。

原PO稱，也懷念年輕時用手寫郵寄的方式交筆友，其實年個年代都有美好的事。他也稱，因為疫情，讓他的資產和存收入大幅減少，但不需政府補助，覺得都還過得去。

薪水 張國煒 求職

延伸閱讀

奇景！老鳥薪水比新人低 網揭關鍵：為省錢不全面性調薪

調查：新鮮人期待薪水33,705元 最想投入資訊科技產業

慘淪三份工的打工仔 她說薪水還不到當領隊的三分之一

張國煒淪為「吸塵小弟」？可不是愚人節玩笑…

相關新聞

一封來自1993年的信 證實27年前台灣起薪有32K

27年前台灣年輕人的起薪就有32K？一名網友在爆廢公社PO文表示，因為疫情嚴峻選擇在家整理文件，意外發現一張1993年收到的信。信中明文寫著一家公司願意用月薪3萬2聘請他，還配宿舍，讓他感慨，現在的年輕人真的是苦了點。

中華優質旅遊發展協會人才培訓班開訓　林佳龍說很感動

因應新冠病毒疫情影響，旅行產業受到嚴重打擊，中華優質旅遊發展協會依據交通部觀光局協助重大疫情影響觀光相關產業轉型培訓實施...

放無薪假衝擊生計 不少人到處找工作

疫情衝擊各行各業，失業人數攀升，餐飲、觀光業尤其慘烈，登記北市千人防疫就業的50歲朱小姐，原在飯店清潔工作一個月可賺入5、6萬元，豈料年後飯店住房率大幅減少，公司重整人事規劃，讓兼職工作者放無薪假，她說，為了生計只好另找工作，但疫情當前，各個飯店都苦哈哈，只希望今天北市府的工作面試能順利錄取。

北市千人防疫就業 才開放申請就爆滿

新冠肺炎衝擊，台北市失業人數較去年同期攀升45.74％，申請失業認定者更陡升56.28%。為此，北市府推出「千人防疫就業方案」，釋出1001個職缺，1日開放申請，才到2日凌晨就已經申請爆滿。昨開放北市七個就服處臨櫃辦理，部分用人單位也安排面試，截至昨日傍晚，共有600多人臨櫃申辦，部分民眾今日可順利上工。

新冠疫情嚴峻居家辦公到底爽不爽？ 網反應兩面倒

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續肆虐全球，國內許多企業為了降低群聚感染風險，紛紛要求員工在家上班，為的就是防止辦公室成為防疫破口。對此，今（6）日就有一名網友在PTT中PO文提到，他發現越來越多企業要求員工在家上班，對一些員工來說好處就是可以不用花通勤的車錢，於是他就好奇詢問廣大網友「居家辦公到底爽不爽啊？」

千人防疫就業登記首日！就服站湧排隊人潮

台北市「千人防疫就業方案」開放申請第一天，一早西門就業服務站便有民眾排隊等候，其中中高齡求職者佔多數，也不乏年輕面孔，過...

北市千人防疫就業 首波352職缺爆滿

新北市失業人數2月起增加1成多，近3天無薪假勞工數卻暴增1倍。市長侯友宜昨天表示，已計畫向中央爭取1千個職缺，提供每月80小時、最低時薪158元，聘用失業勞工協助防疫和行政事務，每月有1萬2640元可領；而北市日前推出「千人防疫就業方案」，首波釋出352個職缺，線上預約才開放2天，就已突破800人次，面試後最快4月7日上工，近日也將開放第二波線上預約。

工作恐難找 搶救應屆畢業生 勞動部將提供僱用獎金

新冠肺炎疫情蔓延，全球經濟大崩盤，考量過去金融海嘯時期青年失業率飆升，勞動部將推動「安穩青年就業方案」，協助應屆畢業生、...

「安心即時上工」 減班休息打工族最高月領1萬2640元

受新冠肺炎疫情衝擊，實施減班休息企業數、勞工暴增，截至3月底已經近8000人被迫放無薪假，勞動部下周將公告「安心即時上工...

聽到爸爸是外送員被朋友投同情眼光 網友反擊：很驕傲

在新冠肺炎(COVID-19)蔓延下，不少民眾為了保護自己也保護他人的安全，選擇待在家裡盡量不外出，食物的選擇也可能從以前的在外面吃飯，改為外帶或是使用外送平台，有一名網友表示自己的爸爸是熊貓外送員，但朋友聽到後卻感覺到他們目光跟語氣變得有點同情，他直呼「外送員又怎樣，我對於爸爸的工作感到驕傲！」

公司要資遣單親媽！她自願「被裁員」 網：只幫得了一時

新冠肺炎疫情衝擊經濟，導致許多公司裁員或減薪，一名女網友的公司因營運不佳，決定每部門資遣一人，但原po不忍一位單親中年媽媽被資遣，而打算自願「被裁員」，引起許多網友討論。

保持安全社交距離！鴻海徵才網發文讓「Foxconn」全都間隔2公尺

全球新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，台灣確診病例也突破300例，為降低群聚傳染發生機率，昨（31）日指揮中心提出防疫社交距離為室外至少1公尺、室內至少1.5公尺。為響應政府政策推廣，鴻海在徵才網上幽默發文，讓「Foxconn」自我間隔2公尺。

熱門新聞

獨／電話被打爆「不准關門」！「天廚菜館」不停業了

口罩外交第二波 外交部：將援助新南向國家100萬片口罩

麥當勞公佈「豬肉滿福堡」食譜了！防疫在家也能吃早餐

17年前染SARS失嗅覺 和平醫院護理師：已聞不到咖啡香

爸交代要鎖門！女兒回鄉下娘家 見「佛系紅鎖」超傻眼

牡羊悲觀主義、天蠍不善交往！一窺12星座「真實面貌」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。