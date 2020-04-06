新冠疫情嚴峻居家辦公到底爽不爽？ 網反應兩面倒

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續肆虐全球，國內許多企業為了降低群聚感染風險，紛紛要求員工在家上班，為的就是防止辦公室成為防疫破口。對此，今（6）日就有一名網友在PTT中PO文提到，他發現越來越多企業要求員工在家上班，對一些員工來說好處就是可以不用花通勤的車錢，於是他就好奇詢問廣大網友「居家辦公到底爽不爽啊？」

原PO在文中表示，疫情越來越嚴峻，連假過後很多企業都要求員工居家辦公，這樣的措施對部分需要每天通勤的員工來說雖然相當方便，可以不用浪費車錢和通勤時間，不過他認為壞處就是「沒有正妹同事可以看」，因此他就忍不住好奇問道「有沒有居家辦公到底爽不爽的卦？」

PO文一出後，立刻引來網友瘋狂討論，並留言回應在家上班真的有很多好處，「省通勤費跟時間，真的超爽」、「光節省通勤時間就很爽」、「在家工作我願意減薪20%~30%」、「應該不錯，不用擔心天氣問題」、「平常做事效率越高的就越爽 ，有多超多時間打電動」、「可以自己在家做早餐還邊上班，真的超讚」、「很爽啊，可以邊追劇邊工作」、「在家工作效率加倍，辦公室吵的要死」。

不過也有網友持不同看法，「明明就不爽，要隨時視訊，電話也隨時來」、「更不爽吧，上下班時間更模糊」、「不爽！下班時間更不定時！」、「不爽，沒有免費員工餐」、「在家上班最多一個禮拜一天，不然受不了」、「工作時間會變更長，沒辦法跟平常一樣準時下班」。