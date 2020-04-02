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工作恐難找 搶救應屆畢業生 勞動部將提供僱用獎金

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導

新冠肺炎疫情蔓延，全球經濟大崩盤，考量過去金融海嘯時期青年失業率飆升，勞動部將推動「安穩青年就業方案」，協助應屆畢業生、29歲以下還在尋職的青年就業，該計畫將提供雇主僱用獎金，鼓勵雇主釋出工作機會。

勞動部常務次長林三貴指出，考量過去經驗，如果疫情情況加劇，企業態度會趨於保守，釋放工作機會意願低，因此勞動部規劃在畢業季前後推出「安穩青年就業方案」，匡列60億元預算，若企業釋出職缺，聘僱初踏入職場的應屆畢業生，還有29歲以下還在尋職的青年，勞動部將提供僱用獎金，1個月提供1萬元，最長6個月。

林三貴表示，該方案除了希望雇主提供工作機會給青年，也要求綁定一定的薪資水準，金額目前還在研議中，方案預計配合應屆畢業生離開校園前後，視洽當情況上路。

青年 勞動部

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