「安心即時上工」 減班休息打工族最高月領1萬2640元

受新冠肺炎疫情衝擊，實施減班休息企業數、勞工暴增，截至3月底已經近8000人被迫放無薪假，勞動部下周將公告「安心即時上工方案」，針對減班休息的在職打工族，安排公部門打工機會，1個月最高工時80小時，時薪158元，等於每月最高可賺1萬2640元。方案預計在4月中旬上路。

勞動部常務次長林三貴表示，針對減班休息勞工，因勞動部日前推動的「充電再出發」、「安心就業」計畫，無法涵蓋到非典型工作者，像是在早餐店、便利商店的打工族，就可能遇到工時被縮減的問題，因此勞動部再推「安心即時上工方案」。

林三貴進一步說明，安心即時上工方案編列60億元，適用對象為投保薪資在2萬3800元(含)以下、被縮短工時的非典型工作者，勞動部將查核其過去2個月的勞保、就保加保紀錄，確認其在職資格，初估有120萬人左右，勞動部將在該勞工減班休息期間，提供公部門打工機會，每個月最多80小時，時薪158元，預計可協助6萬人，目前方案暫定3個月，視情況可延長至6個月。

林三貴說，安心即時上工方案將由中央跟地方政府合作，由地方政府盤點需求，在有需求的人周邊安排適當的公部門工作機會，詳細方案內容將於下周公告，預計4月中旬實施。未來若疫情情況更加嚴峻，則會再針對失業勞工推動「失業者擴大公共服務」。