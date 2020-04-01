聽到爸爸是外送員被朋友投同情眼光 網友反擊：很驕傲

在新冠肺炎(COVID-19)蔓延下，不少民眾為了保護自己也保護他人的安全，選擇待在家裡盡量不外出，食物的選擇也可能從以前的在外面吃飯，改為外帶或是使用外送平台，有一名網友表示自己的爸爸是熊貓外送員，但朋友聽到後卻感覺到他們目光跟語氣變得有點同情，他直呼「外送員又怎樣，我對於爸爸的工作感到驕傲！」

網友在Dcard發文說，爸爸因為之前公司狀況不好失業開始跑熊貓外送，最近跟朋友聊天時把爸爸私藏的餐廳跟他們分享，當下卻感受到朋友的目光跟語氣變得有些同情的感覺，氣氛突然變很尷尬，突然才意識到「當外送員有什麼不好嗎？」

網友回家後對這件事有點在意，他覺得爸爸雖然是失業後才開始做外送員，但他在工作上很有熱情，可以感受到他在工作上充實的感覺，外送員就像服務生一樣，一般人也不會對服務生同情甚至鄙視，而且這個工作需要面對許多形形色色的人，要有很好的應對技巧。

他也很感謝爸爸失業後有這個工作，沒有讓自己需要半工半讀，加上最近有免運活動，可以跑到將近七八萬沒問題，最近因為疫情的關係，工作量也變多了，他也提醒大家，如果跑比較多單忘記笑容，希望大家不要為難他們，最後他也大方表示「我爸是外送員又怎樣，我對於他的工作，我感到驕傲！」

網友看完也紛紛回應、「不要太在意他人眼光！！外送員真的沒有不好~你爸很棒！」、「有外送員我們才有美味的食物可以吃，超級感謝的～～～」、「台灣人很多人有工作歧視」」但也有人認為說「大概就單純覺得，外送員是年輕人在幹地辛苦活，妳老爸多大年紀幹這個會不會太辛苦所以有點同情吧」、「妳太過在意了吧……」。