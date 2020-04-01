公司要資遣單親媽！她自願「被裁員」 網：只幫得了一時

新冠肺炎疫情衝擊經濟，導致許多公司裁員或減薪，一名女網友的公司因營運不佳，決定每部門資遣一人，但原po不忍一位單親中年媽媽被資遣，而打算自願「被裁員」，引起許多網友討論。

一名網友在「爆怨公社」發文，她收到通知，因公司營運不佳，公司不放無薪假，但各部門會資遣一人，當原po看到裁員名單時，她決定自願「被資遣」，原來被資遣的是一位45歲的單親媽媽，要養兩個孩子，若被資遣恐怕很難找工作，原po不忍心於是決定自告奮勇做出這項決定。

原po表示，理解環境不佳，公司營運受影響，但許多家庭都是靠一份薪水維持生活，「尤其是中年失業的心情更是難以言喻」，也希望企業能多照顧一下員工，最後也不禁疑惑，「我這麼做是不是很傻？」，引起不少網友討論。

有網友紛紛稱讚原po善良，「人美心更美～你很棒」、「你是一個善良的人呀」、「你不傻，看到你回的最後一句，覺得你超級棒」、「妳真的是好人！！！！」、「不管有沒有用，能有一個這麼替人想的同事主管，真的很幸運」。

不過，有網友卻認為，若公司經營沒有改善，那位單親媽媽仍然會被資遣，「你走了還是會有下一波資遣的」、「只怕公司資遣了你，卻還是資遣了那個人...」、「妳的犧牲只能幫得了一時，公司營運沒改善，那位同事依然會成為下一批資的員工，善良也要有原則！自己生活過得不好要怎去幫別人呢？」。