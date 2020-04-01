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保持安全社交距離！鴻海徵才網發文讓「Foxconn」全都間隔2公尺
全球新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，台灣確診病例也突破300例，為降低群聚傳染發生機率，昨（31）日指揮中心提出防疫社交距離為室外至少1公尺、室內至少1.5公尺。為響應政府政策推廣，鴻海在徵才網上幽默發文，讓「Foxconn」自我間隔2公尺。
由於疫情嚴峻，鴻海集團校園徵才首度採線上進行，不只啟用LINE官方帳號，也開啟全球最大職業網站LinkedIn帳號，透過線上管道尋找優透人才。在中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中提出安全社交距離後，立刻以商標發文示範「F o x c o n n」，並將安全距離拉至2公尺，暗示企業遵循指示「保證安全」。
其實鴻海並非首間拿商標玩距離梗的公司，先前麥當勞、可口可樂、福斯汽車等，日前都在社群媒體上發表特製版商標，宣導「保持社交距離」的抗疫守則。不過，有專家表示雖然創意與教育社會大眾等考量值得肯定，但此種方式也可能會淡化問題的嚴重性。
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