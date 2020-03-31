郵局年薪快破百萬打趴科技業？ 他曝悲慘現況：玻璃心都碎了

據1111人力銀行調查顯示，新鮮人的平均期待薪資為33,705元，最想投入的產業以「資訊/科技業」(33.7%)居冠，其次為「教育/政府/團體」(33.1%)及「民生/服務」(31.8%)。其中科技業相較於其他行業，普遍高薪資，因此理工科也成為熱門科系，不過有一名網友透露，認識在郵局上班的朋友，沒想到對方工作內容不必爆肝，且年薪快百萬，讓他無奈詢問「有沒有現在科技業年薪幾乎被公務員打趴」，文章曝光後也掀起熱烈討論。

原PO在PTT八卦版發文表示自己在科技業工作，最近認識一位在郵局上班的朋友，每天幾乎準時下班，且年薪快達百萬，「聽了玻璃心都碎了」，直呼科技業「除了進工廠（還不能用智慧型手機）跟豬屎屋外，薪水要破百不容易，而且坐辦公室的薪水百萬以上，根本是用命來換來的，百萬以上很爽的科技業我是還沒看過」。

他提到，曾聽主管說過去有發股票時，房貸很快就繳清，公司股票不斷上漲，反觀現今，這一輩年輕人已經沒有機會了，也聽朋友說很多工作的薪資，其實都已超越科技業，工作內容還較輕鬆，先前遇到條件優秀的社會新鮮人，由於對科技業沒興趣，且主管總是挖坑給下面的人跳，讓他最終選擇離職去做餐飲業，未來考慮開店，也讓他思考科技業不是人生的唯一。

原PO還表示自己過著「做得要死要活薪水還沒破百，一半的錢還要給家裡，沒車沒房感到絕望的人生」，甚至交了幾個女友後，現在連女友都不敢交，怕耽誤別人的人生。

網友們對此紛紛回應「現在就是你家沒錢就一輩子當人家奴隸的世代」、「國營中油、中鋼打趴一般公務員薪水，才是真的」、「想不操又要破百，好吧…你沒累過是有什麼資格拿到這種工作」、「現在科技業一堆工作，真的又花時間又沒錢。什麼累積經驗累積年資，都是騙新鮮人的，有些科技業搞不好45歲就沒工作了，等到40歲的時候感觸會更明顯，因為當初嘲笑人家什麼公務員或是國營企業待遇太低的，一堆累積完年資，年薪都比95%科技業待遇高了，而且人家工作又閒又可以領一輩子(這是重點)」、「科技業累到死也沒多他們多少，還被笑會中年失業」、「科技業一堆70上下的工作，非常非常少數是領真的高薪」、「郵局也不輕鬆吧 各行各業都有其辛苦」。

不過多數人認為，科技業薪資仍比公務員高，「科技業再怎樣，年薪都不可能被公務員打趴啦！別傻了。要打趴你的那種只有幾種可能 1.年資幾十年、2.背景很硬」、「現在大概只有中油跟中華電比較穩而已，其他也是有風險」、「你去領更少的公家缺，只會更不平衡，因為那邊職場是封閉的，上面人要你吞，你就是吞下去，科技業至少還能跳槽」、「一線IC設計可能待2到3年薪水就破2百了」、「國營中油、中鋼打趴一般公務員薪水，才是真的」、「大家常捧的正式老師，小弟第五年才領80，被科技業打趴」。