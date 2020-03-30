同樣日薪2千元外送、做工哪個好？網曝：外送的經驗值大輸

外送平台崛起，許多人投入外送員兼差，或是直接作為正職。有網友表示，認識的中年大叔近日決定改行至工地做工，他則勸對方，外送與做工的薪水差不多，不如做外送，卻遭對方拒絕。對此，其他網友表示，「做工久了會出師，外送久了還是外送」，強調做工的未來發展性絕對大於跑外送，經驗值不能比。

有網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，他目前是美食外送員，以前的一名中年大叔同事近日要離職，打算改行至工地做工，日薪約1600元，做到師傅級則約2000元。該網友告訴對方，跑外送平均時薪約200元，跑11小時也可以賺2000餘元，與做工的薪水差不多。

該網友表示，同事聽完仍意願不大，堅持選擇做工。該網友表示，跑外送可以日賺2000元，工時約10到11小時，但還是很多人選擇做工，部分工人還會被仲介抽成，日薪剩下1200元，他表示「如果當粗工一天只賺1200元，那為什麼不來做一天賺2000的外送？」

對此，其他網友認為，「粗工應該是工地的統稱吧！有技術的工人日領是很可觀的」，有人指出，「做工一天扣掉休息，可能實際工作約六小時，專精後價格更高。熊貓你要賺兩千，還要扣掉風險跟成本保養，還有沒有經驗值問題，不適合正職工作。大叔考慮是對的」。

有網友直言，「粗工再累也是有經驗累積，只要有能力，換一份更好的工作不是問題。外送再累積你還是送貨，經驗值部分根本不能比較」、「粗工做久，經驗多，價格就高！至於外送就是死薪水了」、「打工性質的工作你當正職做？失業被取代只是剛好」、「如果是以學專長下去做粗工的話那當然比跑熊貓還要好 」、「39歲大叔當技師路過要有技術，月入4萬或是再多也不是問題」。