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49歲考上公職抱怨「升不上去」 網友直言：想升遷該去民間企業

聯合新聞網 / 綜合報導
網友分享，阿姨49歲考上公職，卻遲遲無法升遷。示意圖。 路透
網友分享，阿姨49歲考上公職，卻遲遲無法升遷。示意圖。 路透

年紀大考上公職後，升遷是否顯得相對困難？一名網友表示，他的阿姨在49歲時考上公職，雖然自認能幹，卻遲遲無法升遷，職位一直都只是助理員，該網友表示，這個年紀「應該好好規劃退休」。對此，網友分為支持與反對兩派說法，還有人直言，想升遷應該去看能力表現升遷的民間企業，不是做專看年資的公職。

一名網友在PTT發文表示，他的阿姨在49歲時考上公職，工作幾年後，一直抱怨長官沒有將她的職位升等，阿姨一直都是助理員，無法升為科員，阿姨自稱「比一些年輕人還能幹，但就是一直沒有辦法升」。該網友表示，「通常快50歲考上公職，就不要一直想升遷，應該好好規劃退休吧！」

其他網友則表示，「50歲還要跟年輕人搶位子？」、「就算能力好，50多歲長官也不會考慮升你」、「我要是長官沒叫你去當約聘僱就不錯了」、「那麼想升遷，應留在看能力表現升遷的民間企業阿？怎會想不開跳到一個專看年資的地方？」

不過也有網友支持阿姨，留言「現在都快要70歲才能退休，表現好為何不能升」、「值得嘉獎，年紀這麼大，還考得贏一票剛畢業年輕人」、「人家想升不行？而且現在都高齡化延後退休年齡」。

高齡化 PTT

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