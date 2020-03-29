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月薪6萬以上是少數？他嘆薪資天花板低 過來人曝真相
不少民眾抱怨台灣普遍低薪、薪水不漲但物價狂漲，就有網友表示，我國的薪資天花板似乎很低，讓他好奇詢問「月薪6萬以上的人多嗎」，結果問題一出，引發眾人熱烈討論。
原PO在PTT發文提及，「雖然查了薪資平台不過看不出來，是不是其實有非常多的工作，並不會隨著年資越高而越高薪，相反的薪資天花板其實很低，也就是每月經常性薪資有六萬以上的人其實沒那麼多，當然這並不包括地下經濟體在內，僅指一般上班族。」
貼文一出，網友們指出有不少工作月薪6萬以上，「外商很多也是算月薪，一個月15-20萬不在少數」、「還好吧！一堆客運和計程車司機月收都不止6萬了」、「其實很普遍國營都有六萬...」、「我超過耶...年資越高薪水越高很正常吧！」、「 我上份工作就是底薪6萬，但獎金很少」、「理工科應該不少，文組就外商、高考、國營、公股銀行等」。
但也有人提出不同看法，「通常要百大企業才會給到六萬，否則排名4、5百名的公司，6萬元已經是40歲財務經理的薪水」、「台灣普遍低薪，但在某些方面（例如大眾運輸丶電信丶有線電視丶健保丶公立學校）政府介入，所以一般民眾未感覺嚴重的被剝奪感」、「最近疫情期間，有工作就不錯了」、「我只能說，門檻越低薪資天花板一定也越低，越往上爬就越需要更多的硬實力跟軟實力，不管在哪個行業都是一樣」。
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