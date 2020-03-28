疫情升溫！勞動部補助百場職涯輔導、校園徵才改線上博覽會

新冠肺炎疫情持續延燒，隨著進入畢業求職旺季，各校園徵才活動遭波及紛紛取消，勞動部勞動力發展署往年都會補助大專院校舉辦100場職涯輔導、校園徵才活動，今年則擬首度改成線上博覽會形式。此外，雖製造業在2月份徵才人數逆勢成長，創近8個月新高，3月份卻受歐美疫情擴散影響，製造業人力需求明顯下滑。

考量疫情，勞動部勞動力發展署日前延後舉辦農曆年後的5場大型就業博覽會，以往4、5月進入畢業求職旺季，除各地發展署分署舉行就博會，也會補助大專院校經費，讓學校與廠商接洽舉行職涯輔導講座、校園徵才等活動，勞動部勞動力發展署就業服務組長陳世昌表示，今年因學校陸續反映有集會疑慮，發展署現正在規劃與學校合作，改以線上形式舉行。

此外，疫情衝擊產業景氣，實施減班休息的勞工人數攀升，但製造業方面卻在1、2月份逆勢成長，經濟部指今年1到2月製造業生產年增8.3%，為近3年同期最大增幅，發展署也指出，公立就服機構2月份求職人數有5萬8千多人，較1月份增加19.28％，廠商新登記的求才人數也增加18.75%，其中製造業徵才更創下近8個月新高，2月製造業求才人數為4萬4122人，較1月成長幅度增加35.38％，比去年同期成長18.77％。

不過，陳世昌說，截至台灣就業通3月上旬統計資料，3月上半月跟2月份上半月比較，不論是整體各行業，或是製造業，都呈現下滑情形，其中，製造業求才登記數下滑的幅度，又高於整體行業求才登記數下滑的幅度。

陳世昌推估，因歐美疫情在2月份還未大爆發，不似3月份嚴峻，現在製造業的歐美產線已經陸續受到衝擊，人力需求才急轉直下。