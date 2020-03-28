年紀輕輕當保全會被笑？待遇曝光網友羨慕：錢多事少離家近！

大家的家裡有保全嗎？最近有網友在批踢踢薪資板發文表示，他們社區的保全不是委外經營的，保全本身也住在社區裡，一個月有38K，而警衛亭有冷氣、電腦，基本上只要不睡覺就沒人管。一次閒聊中他詢問保全小哥：「不覺得年紀輕輕當保全會被笑嗎？」

保全小哥表示「的確是會被看不起」，不過他倒是不太在意，認為上班時能做自己的事、學想學的東西，沒人管也沒壓力，回家一覺到天亮又能領38K，這種工作外面哪找得到？又舉電競、直播為例，直言「所謂的發展性就是看錢賺多少而已，對社會有沒有實質貢獻根本沒人在乎」。且38K對他而言已夠用，很多上班族辛苦十多年，薪水也才四萬多，還要扛一堆責任，有比較爽嗎？

對此多數網友大表贊同，覺得保全小哥的話頗有說服力，甚至頗為羨慕，「事少離家近，錢夠用，很好了啊」、「蠻爽的，一堆中南部傳產還沒他這薪水，可是卻做的要死要活」、「他頓悟了很重要的道理」、「很好阿，他很享受這份工作，也會自我學習，已經贏很多人了」、「羨慕」。

還有人特地回文支持，認為一個人過領38K真的很爽，買東西、出國都不用考慮，想幹嘛就幹嘛，哪像他根本沒甚麼時間做自己的事情，只有假日有空，有時候甚至要加班，沒加班也可能要打掃家裡、陪家人和朋友，忙到電視劇沒空看、遊戲沒空玩，因此很羨慕這份保全工作。

不過也有人警告，保全的工作很看運氣，遇到難搞的社區住戶或主委就非常頭痛。「社區保全最怕遇到麻煩人物，除非你們住戶都有經過挑選，否則遇到吸毒偷竊或外面來討債噴漆的就麻煩了」、「遇上愛搞事的住戶也是會肚懶的，沒有完全無壓力的工作」、「保全遇到機歪一點的住戶甚至換個主委想安插自己人，隨時都會再見」。