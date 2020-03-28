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在家工作到底好不好？網曝優缺點都是「同一項」

聯合新聞網 / 綜合報導
受疫情影響，開始有公司行號施行在家工作。 圖／pakutaso
受疫情影響，開始有公司行號施行在家工作。 圖／pakutaso

近來新冠肺炎（COVID-19）疫情絲毫沒有減緩趨勢，感染人數直線上升，各國紛紛祭出了封城等嚴厲措施，而台灣由於大量的歸國人潮，這幾天也是每天十位數增長，雖然還沒有社區感染，但有不少公司為此展開「超前部署」，開始讓自家員工嘗試在家上班，避免不必要的外出。

最近就有鄉民在批踢踢薪資板發文詢問「大家會不會期待在家工作？」他表示自己非常喜歡這種方式，不只省了車程還有化妝的時間，在家也比較自在，工作到一半想休息的時候還可以買些吃的，莫名有種高端自由工作者的感覺。但有些同事則覺得這樣工作效率不好，他們寧願固定時間進公司，擁有規律的生活品質。

對此網友們也分為兩派，期待在家工作的人多半也認為「自由」是很大的優點，而且省下來的通勤時間可以拿去做更多的事情。「邊緣人，期待在家工作+1」、「超讚的，通勤就省超多時間」、「省通勤時間超爽，不用化妝打扮換衣服也超爽」、「事情做完可以去打電動看影片超爽」。

另一派的網友則與原PO的同事類似，認為家裡的誘因實在太多，這樣的工作效率會降低不少，並且舉了很多自身經驗，「最近我們公司海外的員工開始WFH（在家工作），那效率真的是有夠低，出包率也大大上升」、「敝司已經實施一陣子了，基本上除了設計類或程式類的工作，大部分辦公室工作，在家上班效率都很差」、「國外以前很流行，後來又都繼續開始在辦公室了，因為效率問題」、「效率肯定很低啊，太自由了，想幹嘛就幹嘛」。

雙方的論述看起來各有各的道理，誰對誰錯好像沒有一個固定答案，不過按照台灣目前情況，應該只有少數公司開始實施在家上班，大多數人還是要乖乖進公司，至於未來是否會發展成人人在家上班，則必須由大家一起努力，守住台灣防疫線。

在家工作 新冠肺炎 疫情

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