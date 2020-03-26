勞動部邀勞資團體座談 雙方都喊缺口罩

新冠肺炎疫情持續延燒，實施減班休息（俗稱無薪假）勞工數較去年同期暴增10倍之多，勞動部本周一已先邀集勞工團體，今再邀工商團體座談，說明減班休息勞工薪資差額補貼的「安心就業計畫」，勞動部官員轉述，勞資團體雙方都提及口罩、額溫槍不敷使用、購置不易的問題，勞動部將跨部會協調。

勞動部勞動關係司司長王厚偉會後轉述，這周分別邀請工會及雇主團體代表座談，勞雇雙方都提及口罩、額溫槍等防疫物資不足的問題，勞團認為美容美髮、餐飲等在第一線頻繁接觸消費者的勞工，一周3片口罩不夠用，也有雇主團體提到工業區需要的是活性碳口罩，但目前產線全力生產醫療口罩，希望能釋出部分產線製造活性碳口罩。

對於紓困措施，王厚偉說，勞資雙方都希望加快推動速度，盡快讓勞工、企業得到資源挹注。此外，有職業工會建議勞保保費緩徵，也有雇主團體希望就安費緩繳。

至於雇主團體再度呼籲工時彈性放寬，勞動部勞動條件及就業平等司長謝蒨倩表示，事涉修法，勞動部會再全面通盤檢討。