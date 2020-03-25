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避免集會 勞動部取消51模範勞工表揚典禮勞團也不遊行
中央流行疫情指揮中心今宣布新禁令，建議室內超過100人以上、室外超過500人以上的公眾集會活動停辦，勞動部表示，今年五一勞動節將照常遴選模範勞工、給予獎勵措施，但全國模範勞工表揚大會則會取消舉辦。另外，勞團往年慣例上街高喊訴求的五一勞工大遊行，也將改以記者會形式舉行。
勞動部勞動關係司副司長黃琦雅表示，今年全國模範勞工將照常遴選，獎勵金、獎座等獎勵措施也會照給，但五一勞動節當天的表揚大會，考量指揮中心建議，將不會舉辦，感恩餐敘也會延期。
此外，勞團每年都會在五一勞動節集結，上街遊行高喊訴求，全國產業總工會秘書長戴國榮說，避免感染疑慮，今年勞團的五一活動將改成在凱道召開記者會，人數也會盡量掌控在200人左右，不會另外遊行。
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