「在家工作，更要儀式感」四個保持專注的遠距工作法！

如果你也即將要開始嘗試遠距在家工作，四個方法分享給你，在家也能保持專注與高效。

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在世界各地持續延燒，台灣在 3/18 確診也來到 100 例。目前各個政府與醫護單位也都持續努力，希望將這波病毒的傷害降到最低。不少企業，為了減少不必要的接觸、降低風險，近期紛紛開始嘗試遠端工作，女人迷也在本週五（3/20）開始進行遠距在家工作試驗。

相信遠距在家工作對多數人來說，是一件極具挑戰的事。儘管減少交通必要，能夠多出更多時間專注在工作上，但還是必須克服溝通問題、環境問題，又或者與家人同住時常會被打擾等等⋯⋯。

如果你也即將要開始嘗試遠距在家工作，四個方法分享給你，在家也能保持專注與高效。

其實換掉家居服，工作起來更有效

每天建立一個「開啟工作模式」的行動，例如：泡一杯咖啡、閱讀本日的新聞、檢查 e-mail，或者脫掉居家衣、換上外出服、化妝打扮、整理頭髮等等，讓身體感覺「我已經準備好了」。美聯社

「坐在電腦前，為什麼還是腦袋一片空白？」

遠距在家工作，最常見的一種情況，就是很難進入專注的「工作模式」，平時一進公司，你能夠馬上專注在即將到來的會議或工作項目。但是遠距在家工作少了同儕在一旁，時常會覺得自己還在休息階段。這時，你能夠每天建立一個「開啟工作模式」的行動，例如：泡一杯咖啡、閱讀本日的新聞、檢查 e-mail，或者脫掉居家衣、換上外出服、化妝打扮、整理頭髮等等，讓身體感覺「我已經準備好了」。

如果你與家人同住，先明述自己的上班時間、劃定工作地點，在這個時間內，要求他們不要打擾。有時候家人會覺得，既然你在家，應該能多出些時間整理家務，或者臨時要你幫忙拿個包裹之類的，因此建議在進行遠端工作前，能夠先與家人溝通清楚（畢竟遠距在家工作改變的是地點，並不是放假啊），讓他們知道你何時進入工作模式，減少不必要的干擾。

規劃你今天的工作項目，中午吃飯、喘口氣的時間也要

保持生產力也是一大挑戰。你可能會發現，平常只要 10 分鐘就能回完 email，硬生生的耗費半個小時；只是想瀏覽今日新聞，卻又一不小心花了 20 分鐘在滑臉書和 IG。老天，今天的工作項目都還沒開始！

建議事先規劃今天要著手的項目、預計耗費時間，如果可以，仿照在公司工作時的行程，例如幾點回覆 e-mail、幾點準備會議⋯⋯中午的吃飯時間，也別忘了放進去。如果平常在公司，會為自己保留 5-10 分鐘的透氣時間，也請寫在行程表上，提醒自己別忘了喘口氣（真的真的很重要！在家工作很容易忽略，但適當的休息時間，能夠讓你回到電腦前，保持工作效率）

線上設定個人狀態，不會感覺很孤單

善用線上工具，與需協作夥伴互動。對遠距在家工作來說，保持聯繫暢通很重要。有時候因為在家專注工作，會不小心陷入自己的小宇宙，這時你可以為自己設定時間， 例如每 30 分鐘確認群組訊息，或者開啟鈴鐺通知，讓自己能被輕鬆找到。

另外，你也能夠利用線上工具，讓大家了解自己目前的工作狀態，例如女人迷因為使用 slack 作為溝通工具，所以時常會利用狀態列，讓夥伴知道自己現在的工作狀態、適不適合傳私訊給對方。

用這種方式說明工作狀態很重要啊，不僅能在線上即時分享資訊與工作相關訊息，同時能作為情感支持。平常在公司可以三不五時跟同事開玩笑、聊天，有時自己在家工作感覺孤單，也可以傳個迷因圖給同事笑笑，即便大家都在不同地點工作，還是能有情感上的聯繫啊。

都在家裡了，更要吃得好

遠距在家工作，常常一不小心，就把自己關在家裏一整天，心想家裏有泡麵就隨便吃吃，櫃子有零食還能隨時吃兩口；坐在床上用電腦回訊息，整個身體陷在枕頭裡，就這樣一動也不動兩個小時⋯⋯。

遠距在家工作特別要注意身體狀況，從坐姿到飲食一一檢視：你可以趁機為自己買一把舒服的椅子，換掉不夠好的桌子；或者買些菜，中午簡單下廚，煮一碗熱湯麵。如果家中有瑜珈墊，非常推薦專注工作一兩個小時後，抽個 5-10 分鐘做簡單的瑜珈，能夠幫助你提振精神，保持身體健康。

畢竟要抵禦病毒，最根本就是要從提升免疫力做起！（延伸閱讀：現代人的練習｜兩招身體瑜伽，釋放累積一年的壓力與恐懼）

最後也想推薦大家，如果你是一個人在家工作，可以開一個你的「遠距在家工作音樂清單」，或者在 Youtube 搜尋 white noise（白噪音）、Coffee shop music（也推薦搜尋 “Coffee Shop Background Noise” 有些人聲與咖啡機的聲音，很適合不想待在吵雜環境，但太安靜又無法專注的人）

遠距在家工作是一段有趣的摸索過程，每個人都能設計最適合自己的工作方法。讓你提高專注力的方法有什麼呢？歡迎在 IG 跟我們討論！

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「在家工作，更要儀式感」四個保持專注的遠距工作法！