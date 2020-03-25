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面試官提問「為什麼要錄取你？」 過來人曝正解

聯合新聞網 / 綜合報導
許多人在求職面試時都會被問到「這麼多面試者中，為什麼要錄取你？」，如何回答才能過關，過來人曝正解。 示意圖／ingimage
許多人在求職面試時都會被問到「這麼多面試者中，為什麼要錄取你？」，如何回答才能過關，過來人曝正解。 示意圖／ingimage

面試時面試官總是會提出各式各樣的考題，測試求職者是否符合需求，而許多問題往往沒有標準答案，日前一名網友在看模擬試題時發現有一道題目為「這麼多面試者中，為什麼要錄取你？」，讓他不知該如何回應，於是發文詢問，也釣出在社會上打滾多年的過來人分享經驗。

一名網友在PTT發文表示，日前看了人力銀行的模擬試題，發現裡面有一題是「這麼多面試者中，為什麼要錄取你？」，但由於他沒有看到其他的面試者，難以知道對方實力，也無從比較，於是想詢問面對這種問題「要怎麼回答才可以過關？」

其中一名已有20年工作經驗，而且擁有被面試以及面試人經驗的網友指出，碰到這種問題只有一個標準答案，就是「我可以解決你的問題」，他更進一步解釋，因為有許多面試者會回答自己的長處、認真負責等，但事實上還不如知道對方想解決的問題，並解決它，他也補充「總而言之，先讀懂對方的需求，再根據對方需求去回答，才是正解。」

原PO還舉例說明，例如面試飲料店時，第一個面試者說自己會認真負責、準時上下班、無不良嗜好，但另一個說他會搖飲料、會騎機車外送、會英日文對話，後者根據店家的需求幫他解決問題，於是比較容易錄取。

另外原PO也舉另一個例子提到，「例如面試作業員，A說：我學習力強、舉一反三、認真負責，B說：我同一件事可以連做12小時都不會厭煩。最後B錄取」。最後原PO也強調以低價薪資做為誘因是不對的，除非是應徵砲灰或車手，不然這絕對是錯誤的回答。

面試 薪資 考題 求職 PTT

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