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說好店內隨便吃！女大生打工因「太會吃」慘遭開除

聯合新聞網 / 綜合報導
女大生打工時因員工餐吃太多被開除。 圖／pakutaso
女大生打工時因員工餐吃太多被開除。 圖／pakutaso

餐飲業打工，常有一項福利是供餐或可喝店內飲料，甚至有些店家的福利就是「隨便吃」。不過近日有女大生表示，她到住家附近早餐店打工沒幾天，竟然因為太會吃被辭退？

到底有多會吃呢？據女大生表示，雖然早餐店有供一餐，但限定在店裡吃完，吃多少都沒關係，若是帶走就要付錢。除了前兩天她不懂規矩，把烤吐司外帶回家吃外，其餘都乖乖在店內享用，因此到了第四天，她就在店內吃了「菲力雞起司蛋餅＋2個炸銀絲卷＋巧克力棉花糖熱壓土司夾卡啦雞」，並透露她其實有「胃下留情」，只吃了兩分飽。

豪邁食量直接把老闆娘嚇了一跳，隔天私下向她道歉說：妹妹拍謝啦，忘記跟你說我們一餐有限價錢，大概70～80元喔。女大生雖然在心內吐槽「不是說隨便吃」，但還是遵守店內規定，吃了剛好80元的餐：「巧克力棉花糖熱壓土司夾卡啦雞＋2個薯餅」，結果下班時老闆娘就通知她不用來了。

「真的是一個很難忘的打工回憶！」女大生認為，如果怕員工吃太多，不如直接取消供餐，這樣朝令夕改最後受不了把人炒掉，感覺很差。看了她的經歷，一些網友也覺得老闆娘太小氣，且出爾反爾讓人觀感不佳，建議直接規定餐費上限，不然就別怕人吃。

但有網友從她的敘述中推論，老闆娘會說在店內可以隨便吃，是因為前兩天下班她都只帶走一份吐司，覺得是一般女生食量，沒想到知道吃多少都不算錢後，竟然像要回本似的大吃一頓，即使老闆娘委婉暗示希望她節制，也是算好金額吃好吃滿，認為是女大生太厚臉皮最終才會遭到開除。「雖然老闆娘也有點小氣，不過你才做沒幾天就吃這麼多是不是有點厚臉皮啊」、「其實你也吃的蠻不客氣的」、「你才剛上班沒幾天就在店裡吃這麼多，我是僱主我也會覺得離譜欸😂」、「就像你去別人家人家說：當自己家，難道你會真的當自己家跑去人家床上睡覺打滾之類的嗎？一樣的意思」。

有人也勸，出社會要懂得一些社交眉角，即使老闆說要請客大家隨便點，也不該點最貴或點超多，不然會給人愛佔便宜的印象，更有網友點明「員工餐是福利，但當吃到飽有點誇張了吧，完全不會看臉色，規矩就是因為你才增加的。不會讓你吃垮，但是給人的感受不是很好」、「只能說你不太會做人，工作要擅長看空氣啊」。

打工 吃到飽 餐飲業 社交

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