他預測下半年將爆求職潮 直呼：應屆生競爭超激烈

因新冠肺炎疫情影響，許多行業的員工也被迫放無薪假，甚至公司也停止人力招募，對此就有網友表示，若疫情在夏天緩和，下半年就有大量職缺釋出，但應徵者的壓力會較大，尤其是應屆生會有許多競爭對手，應趁現在多培養實力。

一名網友在「Dcard」上發文指出，因為這次新冠肺炎的疫情影響，許多投資人都是選擇空手等進場，而活動業、旅遊業、航空業、飯店業及許多大小公司的工廠都停擺，甚至員工開始被迫放無薪假，就連原po年薪86萬的主管都被公司詢問要不要先休息。

不過原po指出，當年SARS影響房市、股市和勞動市場，但在疫情之後整個市場就動了起來，若新冠肺炎疫情能在夏天緩和，下半年市場就會慢慢恢復，公司到時會陸續釋出大量職缺，不過應徵者的競爭對手變多，壓力也會跟著變大，讓他直呼，「這屆畢業生會面臨一大堆競爭對手」。

原po表示，很多活動業、航空業的朋友一放假就選擇耍廢，但他認為「被放無薪假不可怕，可怕的是你就此頹廢」，因此他鼓勵大家危機就是轉機，若沒有足夠的資金投資，也可以趁疫情期間多充實自己的專業能力及培養實戰能力。

文章一出，網友紛紛留言表示，「有能力的人根本沒在怕」、「只能說多精進自己提升自己」，但有網友提到，「主管是SARS那年畢業，當時一年換了十幾份零工，完全找不到正式工作」，也有人說，「市場不好有能力都會被放假」。