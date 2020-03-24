在家工作省通勤時間又舒服？ 過來人曝真實經驗

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友在PTT上詢問大家對在家上班的看法。示意圖／ingimage
一名網友在PTT上詢問大家對在家上班的看法。示意圖／ingimage

新冠肺炎COVID-19疫情持續蔓延，雖然我國政府尚未規定公司行號需進行遠距工作，但大部分的公司都已搶先開始演練。一名網友就在PTT上發文表示，最近公司開始練習在家上班，自己很喜歡這種上班方式，省了車程、化妝的時間，想詢問大家對在家上班的看法為何。對此，許多網友都分享了自己的想法，認為在家工作有好處也有壞處。

網友在PPT上發文說到，「最近我們公司開始演練在家工作，每個人帶著筆電在家裡、進行視訊會議」，提及自己很喜歡這種上班方式，「省了車程還有化妝的時間，在家也比較自在，工作到一半想休息的時候可以買些吃的上來」。不過，原Po也指出，「有些同事覺得這樣工作效率不好，他們寧願固定時間進公司，擁有規律的生活品質」，因此他想知道大家對遠距工作有什麼想法呢？

不少網友都留言分享自身經驗，「自己是曾在家工作3年，一到五9小時、線上打卡，冬天還好，夏天含冷氣電費有點高，前東家沒補助，其它倒是比進公司工作好」、「公司目前採輪流在家辦公，家裡沒影印傳真機很麻煩，有些文件也沒辦法看，但省去通勤化妝時間睡飽飽真的是滿爽」、「覺得最爽是省掉通勤時間」。

不過，也有一票網友認為，在家工作實在是「效率很低」，「國外以前很流行，後來又都繼續開始在辦公室了，因為效率問題」、「國外不少公司都有統計在家工作效率很差」、「效率肯定很低啊，太自由了，想幹嘛就幹嘛」。

新冠肺炎 COVID-19 疫情

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