勞資打起來遭波及 4月起勞動部補助調解人保意外險

有鑑於地方政府委託民間團體辦理勞資爭議的調解人，常在執行調解業務時遇到情緒激動的勞資雙方，發生肢體衝突等風險，勞動部將從4月1日起補助民間團體調解人加保基本意外險，保費補助上限為1年最高1200元，預估約300名調解人受惠。

勞動部勞動關係司副司長黃琦雅表示，近年屢接獲協助地方政府處理勞資爭議的民間團體反映，在調處勞資爭議時常遇情緒激動的當事人，有時暴力衝突會波及調解人，過去就曾有當事人持刀脅迫，另一種是調解人往返會議途中，也曾遭遇交通事故。為此，勞動部提出新增補助民間團體調解人意外保險保費措施，預算來源為就安基金。

勞動部指出，目前已有12個地方政府將調解案件委託30家民間團體辦理，每年由地方政府轉介至民間團體的案件數已逾全國調解案件數5成以上，約1.3萬件，成功率維持5成左右，考量考量民間團體調解人是協助政府執行調解業務，非為個人利益，勞動部已於3月4日修正「補助行政機關委託民間團體辦理勞資爭議調解實施要點」，自4月1日起，補助地方政府委託民間團體就所屬調解人辦理基本意外險保障。

黃琦雅表示，使用意外險補助款的調解人，每年至少約調處3件勞資爭議案，保費補助上限為每年最高1200元，意外險項目需包括意外傷害(身故)保險金100萬元、意外醫療住院日額1000元及意外醫療實支實付限額3萬元，預計造福約300多名調解人。