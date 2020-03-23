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被指派「赴陸出差2個月」 她求救：主管要我去死能不去嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
大陸各機場加強檢疫工作。圖為示意圖非當事者。新華社
大陸各機場加強檢疫工作。圖為示意圖非當事者。新華社

新冠肺炎肆虐全球，大陸疫情險峻。有網友表示，原本過年後要去大陸出差，疫情影響一直延期，近日公司要求下週就必須前往大陸出差2個月，讓她直言「不懂硬要在這個節骨眼飛大陸是在哈囉」，崩潰嘆「主管要我去死我能不去嗎？」其他網友則奉勸她，「要錢要命自己選吧！」

中央流行疫情指揮中心昨(22)指出，全球累計297,207例確診，分布於165個國家/地區；病例數以中國大陸81,054例、義大利53,578例、西班牙24,926例、美國24,148例及伊朗20,610例為多；病例中12,790例死亡，以義大利4,825例、中國大陸3,261例、伊朗1,556例、西班牙1,326例及法國562例為多。

有網友在PTT發文指出，原本過年後要去大陸出差，受疫情影響一直延後到現在，近日公司說不得不去了，要求她下週就前往大陸出差2個月，她崩潰嘆「回不回得來也是個問題」。

該網友詢問，「除了離職還有什麼辦法不飛去大陸出差嗎？現在在台灣一樣照常上班，不懂硬要在這個節骨眼飛大陸是在哈囉？有沒有相關法規可管啊，主管要我去死我能不去嗎？」

其他網友表示，「要錢要命自己選」、「進去中國先隔離14天，你安排的時間最好長一點」、「用生命戳破零確診的謊言」、「主管要我去死我才不會去」。

勞動部日前指出，雇主應以勞工健康安全為最優先考量，不宜指派員工前往中國大陸，如果雇主強制指派前往，卻未提供必要的口罩、消毒用品等安全衛生預防設備及措施，勞工可拒絕指派，勞工也可以此為由終止勞動契約，跟雇主要資遣費。

PTT 勞動部 疫情

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