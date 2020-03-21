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何時可以全面在家上班？網曝困難點

聯合新聞網 / 綜合報導
受新冠肺炎影響，有些公司已開始實施遠端作業，讓員工在家用電腦工作。圖片來源／ingimage
受新冠肺炎影響，有些公司已開始實施遠端作業，讓員工在家用電腦工作。圖片來源／ingimage

新冠肺炎COVID-19）疫情影響，台灣確診病例數也不斷增加，目前總確診病例數共135例，而不少學校、企業也開始做遠距作業的準備，陸續要求學生和員工在家裡上課、工作。對此，有網友發文表示，近期確診病例數突然增加了幾十例，每天搭乘大眾運輸時都很害怕，因此疑惑台灣何時才能宣布全體在家上班，而貼文一出後，許多人紛紛表示要在家上班仍有其困難點，無法所有企業都實施。

原PO昨日（20日）在「批踢踢八卦板」上發文，他表示「除了一定要現場作業的人，其餘文書、行政工作的人，何時能全體宣布在家上班，公部門也很多行政類的也是能遠端啊，私人企業財務、IT這些後勤單位都能遠端，為何不乾脆宣布全天在家上班啊，今天又增加27例，每天搭公車捷運的人真的怕爆。」

對此，網友紛紛留言表示「境內感染增加的速度沒很快，根本不可能吧」、「製造業是怎麼遠端」、「我幾個朋友已經在家上了，公司問題吧」、「業務在家上班，業績掛零比較快」、「我也想在家上班，每天通勤好浪費時間」。

而有不少網友點出實施在家上班的困難點，「無法大公司都用內網」、「很多公司的IT很弱，他沒辦法幫這麼多人設」、「很多公家機關無法遠端好嗎，檢舉案都是民眾紙本填寫」、「慣老闆怕你在家混」、「頻寬不夠公司全員vpn啦，你以為可以無限上網哦」、「小公司除非確診不然不可能這樣玩，成本太高，大公司本來就有請網管，相對簡單付出的」。

新冠肺炎 COVID-19 職場

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