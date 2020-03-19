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精緻蝴蝶結髮夾 紅到被收藏

聯合晚報 / 記者葉卉軒／台北報導
Monkey Bow猴寶寶手工飾品的每個蝴蝶結都選用高質感的緞帶布料，獨一無二(見圖)，彩虹果醬獨角獸髮飾，最具人氣，銷售已超過上萬個。記者曾學仁／攝影
Monkey Bow猴寶寶手工飾品的每個蝴蝶結都選用高質感的緞帶布料，獨一無二(見圖)，彩虹果醬獨角獸髮飾，最具人氣，銷售已超過上萬個。記者曾學仁／攝影

「蝴蝶結」是再普遍不過的飾品，但一個要價480~600元的Monkey Bow蝴蝶結可一點兒也不簡單。除了選用高質感的緞帶布料外，有著多年國際頂級精品品牌工作經驗的趙蕎，其美學底蘊自然不在話下，品牌創立至今推出約200款的蝴蝶結，都由她親自設計。

且Monkey Bow的每個蝴蝶結全程都是在英國小鎮工坊手工製作，由一群平均擁有15年資歷的縫紉師經過多道工藝才能完成，不僅獨一無二，也讓精緻的蝴蝶結變身髮飾界的精品。

塞行李箱不會變形

趙蕎指出，Monkey Bow蝴蝶結髮夾最大特色在於它的「立體度」，這全靠英國工坊經驗豐富縫紉師們的巧手才能呈現，結合建築的概念，呈現宛如飛翔般的輕盈感，即使出國旅遊塞在行李箱也不會變形。

Monkey Bow蝴蝶結髮夾除了擁有不少小粉絲，許多女星、名媛的女兒們都戴Monkey Bow蝴蝶結髮夾外，部分品牌VIP甚至還成了蝴蝶結的收藏家，每個款式至少都買二個，一個用於配戴，一個則是不拆封只欣賞。

「獨角獸系列」是Monkey Bow蝴蝶結髮夾的明星商品，至今每個月持續都會推出限定款，其中彩虹果醬獨角獸款式最具人氣，銷售已超過上萬個。另一款「霹靂小馬」蝴蝶結髮夾，則是趙蕎以自己媽媽的小名為靈感所設計的款式，且這款蝴蝶結髮夾還是永久慈善款，只要售出就全額捐贈台北家扶中心。

此外，「美人魚陶土系列」蝴蝶結髮夾也相當受歡迎。趙蕎指出，Monkey Bow的每一個髮夾都是原創自英國的手工蝴蝶結，就連髮夾上的陶土飾品也都是純手工捏的，因此每一個都有些微的不同，更顯獨特性。

Monkey Bow猴寶寶手工飾品，緞帶髮飾。記者曾學仁／攝影
Monkey Bow猴寶寶手工飾品，緞帶髮飾。記者曾學仁／攝影

Monkey Bow猴寶寶手工飾品的每個蝴蝶結都選用高質感的緞帶布料，獨一無二，彩虹果醬獨角獸髮飾，最具人氣，銷售已超過上萬個(見圖)。記者曾學仁／攝影
Monkey Bow猴寶寶手工飾品的每個蝴蝶結都選用高質感的緞帶布料，獨一無二，彩虹果醬獨角獸髮飾，最具人氣，銷售已超過上萬個(見圖)。記者曾學仁／攝影

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